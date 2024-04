Retour de la grand messe de l’Ascension au Maïdo

Les Réunionnais de confession catholique vont célébrer la fête de l'Ascension ce jeudi 9 mai 2024. Après quatre années d'absence, la grande-messe sera de nouveau organisée au Maïdo. La journée sera rythmée par cette fête chrétienne, orchestrée par Monseigneur Pascal Chane-Teng (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

L’Ascension célébrée au Maïdo, symbolise l’élévation au ciel de Jésus-Christ, quarante jours après sa résurrection et marque la fin de sa vie terrestre.

Au programme de la journée :

• 8h00 : Accueil des pèlerins sur le site

• 8h30-10h45 : Confessions et demandes des intentions de messe

• 9h00 : Chapelet et préparation de la messe

• 11h00 : Messe célébrée par Monseigneur Pascal Chane-Teng

• Suivie de la pause-déjeuner et des animations musicales à partir de 13h30

• 16h00 : Fin de la journée et nettoyage du site.

Informations pratiques :

- Des intentions de messe pourront se faire avant la messe.

- Pour cause de travaux, les parkings qui se trouvent plus haut du site sont fermés. Il est conseillé de privilégier le covoiturage ou les transports en bus.

- Pour les transports en bus, en raison de croisements difficiles et de places de stationnement restreintes, il est recommandé d’utiliser des bus de moins de 50 personnes. Les bus de plus de 50 personnes ne pourront pas accéder à la route du Maïdo.

- Le Plan Vigipirate Renforcé Alerte Attentat, toujours en vigueur, comme pour toutes les manifestations, il sera effectué un contrôle de sécurité à l’entrée du site de la messe, les bouteilles en verre ne seront pas autorisées.

- Le camping sur l’emplacement du site de la messe sera interdit du 07 au 10 Mai 2024.

- Il est rappelé à chacun de prendre ses dispositions pour garder le site propre et d’être vigilant aux éventuels départs de feux.