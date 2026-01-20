Richard Lorion nommé directeur de l’École supérieure d’ingénieurs Réunion océan Indien

En ce début d’année 2026, l’École Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI), école d’ingénieurs de l’Université de La Réunion, annonce la nomination de Richard Lorion à sa direction à compter du 1er janvier 2026. Il succède à François Garde, directeur de l’école de 2021 à 2025. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Nommé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Espace, Richard Lorion prend la direction de l’ESIROI avec pour mission de poursuivre le développement de l’école et de renforcer son rôle dans la formation d’ingénieurs au service du territoire et de l’innovation.

Maître de conférences en Génie Informatique, automatique et traitement de signal et chercheur au sein du laboratoire Energy-Lab, Richard Lorion dispose d’une expérience solide en tant que directeur d’une composante de l’Université de La Réunion. Avant sa nomination à l’ESIROI, il a notamment occupé pendant dix ans le poste de Directeur de l’IUT de La Réunion.

Cette nomination s’inscrit dans une dynamique de continuité et de renforcement du positionnement de l’ESIROI comme acteur majeur de la formation d’ingénieurs dans l’océan Indien.

Ces dernières années, l’école a mené des évolutions structurantes, notamment le regroupement de ses trois spécialités sur un site unique, favorisant les synergies pédagogiques et la cohésion de la communauté ESIROI. Elle a également engagé une transformation de ses pratiques pédagogiques avec le déploiement d’une approche par compétences, plaçant les étudiants et élèves-ingénieurs au cœur de sa formation.

Enfin, l’ESIROI a renforcé son ouverture et sa reconnaissance académique à travers des partenariats structurants, dont son intégration au réseau Polytech en tant qu’école associée, contribuant à accroître sa visibilité et son attractivité.

À la tête de l’ESIROI, Richard Lorion souhaite inscrire son mandat, de cinq ans, autour de quatre axes : le renforcement de l’attractivité de l’École, la finalisation de son intégration au réseau Polytech, le développement de synergies sur le campus de Terre-Sainte et l’affirmation de l’internationalisation comme levier stratégique de développement.

"Être nommé directeur de l’ESIROI est à la fois un honneur et une responsabilité. Je souhaite inscrire mon action dans

une dynamique collective, fondée sur l’engagement des équipes et la richesse des partenariats, au service de la réussite des étudiants et du développement de l’École", déclare Richard Lorion.