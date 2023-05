Risque de chutes de hauteur : la préfecture ordonne l'arrêt des travaux sur deux chantiers

Un arrêt des travaux a été ordonnée sur deux chantiers "pour risque de chutes de hauteur", indique la préfectture dans un communiqué publié ce mardi 9 mai 2023. Cette décision a été prise à la suite de contrôles menés le vendredi 28 avril par les agents de l’inspection du travail et les contrôleurs du service prévention de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS). Les inspections ont portés sur "la vérification des conditions de travail de plus de 100 salariés sur 4 chantiers de tailles différentes, de la maison individuelle aux collectifs de logements" précise la préfecture. Un autre cha gier a fait l'objet d'une une injonction de la CGSS

Les agents de l’inspection du travail et les contrôleurs du service prévention de la caisse générale de sécurité sociale ont procédé à la vérification des bonnes conditions de sécurité sur les chantiers.

"La présence et la conformité des protections collectives ont fait l’objet d’une attention toute particulière (la conformité des garde-corps, des échafaudages et des plateformes en encorbellement). Le risque d’ensevelissement a également été évalué, ainsi que la bonne utilisation des engins de levage. Ils ont également examiné les bonnes conditions d’hygiène, en vérifiant notamment la présence de toilettes, de cantonnements propres et d’eau potable" indique la préfecture.

Pur rappel, un plan national des accidents du travail graves et mortels a été déployé par l’État en 2022, afin de mobiliser des moyens d’action pour contribuer à enrayer la courbe croissante des accidents du travail.

À La Réunion, ce plan a été intégré dans le plan régional de santé au travail (PRST) et les actions mises en place visent à développer la culture de prévention, au travers de l’évaluation des risques, de la formation des nouveaux embauchés et des travailleurs en contrats courts, ou du dialogue social. Validé en septembre 2022, ce plan se déclinera jusqu’en 2025.

Selon les chiffres de la préfecture, les accidents du travail augmentent dans tous les secteurs depuis 2020

Pour prévenir les risques professionnels à La Réunion et informer le plus grand nombre, un site recense les outils créés pour aider les entreprises à s’approprier et mettre en œuvre la prévention au sein de leurs structures : www.preventionpro974.re

