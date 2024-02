Robert Badinter : un humaniste et un modèle

Avec le départ de Robert Badinter, nous perdons celui qui fut l’un des plus grands Gardes des Sceaux (photo rb/www.imazpress.com)

Bien sûr, l’abolition de la peine de mort, dont il fut l’historique artisan, restera son plus belépitaphe.



Mais je salue aussi la mémoire de l’avocat…celui qui savait que la Justice des Hommes est faillible mais qui s’était engagé politiquement dans l’unique but de porter un idéal, uneconviction humaniste.



Plus tard président du Conseil Constitutionnel, il est resté une grande figure morale de notre Vème République.



Épris de Justice, il restera pour nous, et pour moi dans mes futurs engagements, une inspiration de chaque instant.



Emeline K/Bidi

Députée dela 4ème circonscription