Réunion valorisation environnement : les salariés toujours vent debout contre un possible rachat

Au début du mois d'octobre 2024, les salariés de Réunion valorisation environnement (RVE) avaient déclenché un mouvement de grève pour exprimer leur refus de voir leur société rachetée par le groupe Suez. Un mois plus tard, ce mardi 12 novembre 2024, la grève a repris. En effet, la multinationale refuserait d'investir de façon minoritaire. Selon les salariés en colère, Suez France "souhaite forcer la vente" (Photo : sly/www.imazpress.com)

En 2023, l'entreprise RVE, spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, avait lancé un appel d'offres pour une vente car les chiffres de 2021 et 2022 n'étaient pas bons. Mais selon les représentants de salariés, "entre-temps la société a refait un peu surface", et il n'y aurait aucune urgence à vendre.

Suite au mouvement du mois d'octobre, le gérant aurait d'ailleurs fait des annonces pour assurer "qu'il n'y aurait plus de vente de parts majoritaires en faveur du groupe Suez." Selon une représentante du personnel interrogée ce matin, lors du dernier entretien avec Paul Soubaya, le gérant et créateur de RVE a été clair sur sa volonté de garder l'entreprise. "Ses avocats ont contacté Suez pour savoir s'ils voulaient quand même acheter des parts minoritaires et ils ont reçu un refus catégorique", poursuit la représentante du personnel.

Toujours selon les grévistes, le groupe Suez "refuse d'avoir une part minoritaire dans la société RVE et souhaite "forcer la vente". Nous avons été mis au courant de cela et, nous salariés, on ne souhaite plus vendre la société. Financièrement tout va très bien, tout se passe bien avec les salariés, que ce soit le côté humain ou professionnel. On refuse catégoriquement que Suez prenne la main sur RVE."

- "On ne veut pas perdre ce patrimoine réunionnais" -

Les représentants du personnel ont écrit à la présidente de la Région, aux députés ainsi qu'à la société France Suez. Des courriers qui resteraient à ce jour sans réponse d'où la colère qui s'exprime à nouveau. "On leur demande vraiment un soutien. Cela fait 18 ans que l'on existe, on ne veut pas perdre ce patrimoine réunionnais."

Le préavis de grève court jusqu'à la fin de la semaine. D'ici là, plusieurs tonnes de déchets risques de ne pas être traités et de s'accumuler au bord des routes et dans les points de collecte.

