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Saint-Benoît : dans le secteur de la Ravine Harmonie, la route fermée à la circulation jusqu'au mois d'octobre

  • Publié le 27 juillet 2026 à 08:51
  • Actualisé le 27 juillet 2026 à 08:56
panneeau route barrée

Sur la RN2002 à Saint Benoit, dans le secteur La Cabane, pour permettre des travaux de reconstruction d'ouvrage, la route sera fermée à la circulation de façon permanente dans le secteur de la Ravine Harmonie à partir de 9h ce lundi 27 juillet, jusqu'au courant du mois d'octobre. Une déviation sera mise en place par la voirie communale et la RN2. Pour information, une passerelle aménagée pourra être empruntée par les piétons et cyclistes durant cette fermeture. (Photo d'illustration Stephan Laïy-Yu / www.imazpress.com)

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