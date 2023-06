Saint-Benoît : fermeture de l'école maternelle Les Bougainvilliers pour travaux

Ce mardi 6 juin 2023, l'école maternelle Les Bougainvilliers située sur la commune de Saint-Benoît ferme ses portes. Et pour cause, depuis plusieurs semaines les parents alertent sur l'état de l'établissement. Infiltrations, défections d'oiseaux... face à cette situation la collectivité a décidé de procéder à des travaux. Nous relayons le communiqué de la commune (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Compte tenu de la situation à l'école maternelle Les Bougainvilliers, et afin d'apaiser les craintes légitimes des parents, Le Maire, après concertation avec l’Inspection de l’Éducation Nationale, informe les familles que l’école maternelle Les Bougainvilliers sera fermée pour travaux le mardi 6 juin 2023.

Conscient des difficultés que cette situation peut engendrer pour les familles, tout sera mis en œuvre pour un retour à la normale le jeudi 8 juin 2023. La municipalité et l’équipe pédagogique de l’école sont mobilisées, et vous tiendront informées au fur et à mesure de l’avancement de la situation.

Nous nous excusons d’ores et déjà pour la gêne occasionnée, en remerciant l’ensemble des usagers (parents, élèves, enseignants, personnel) pour leur compréhension.

