Saint-Benoît : inauguration du Centre de secours "Antonin Garsany"

Ce vendredi 8 mars 2024, le Sdis de La Réunion a inauguré le nouveau Centre de Secours Principal (CSP) de Saint-Benoit,nnommé en hommage au lieutenant-colonel Antonin Garsany, figure emblématique du corps des sapeurs-pompiers réunionnais. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Sdis)

Construit dans le quartier de Beaulieu, proche de la route nationale, ce nouveau centre de secours s'étend sur une parcelle de 8603 m2. Les travaux, débutés en juin 2021, se sont achevés au dernier trimestre 2023, marquant un tournant majeur dans le dispositif de secours de l'île. Avec un investissement de 5 280 000 euros, cofinancé par le Conseil Départemental et la commune de Saint- Benoit, ce projet illustre notre engagement envers la sécurité de nos concitoyens.

Le Centre de Secours Principal de Saint-Benoit dispose d'installations de pointe pour répondre efficacement aux différentes sollicitations opérationnelles. Il se compose d'un espace administratif de 165 m2, d'un espace de vie de 313 m2, de 14 travées pour les véhicules de secours, d'un plateau sportif et d'une tour d'exercices de 5 étages. Ces installations permettent de garantir une intervention rapide et efficace dans toutes les situations d'urgence.

Avec un effectif de 77 sapeurs-pompiers, dont 24 professionnels et 53 volontaires, sous la direction du Lieutenant Eribert Arginthe et son adjoint, le Lieutenant Christophe Robert. Le centre est doté d'un arsenal opérationnel comprenant notamment :

- 2 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV),

- 1 Camion-Citerne Rural Moyen-Secours Routier (CCRM /SR),

- 1 Camion-Citerne Feux de forêts (CCF),

- 1 Echelle Pivotante Séquentielle (EPS),

- 1 Véhicule Léger de Commandement (VLC).

En 2023, le centre de secours principal de Saint-Benoit a été sollicité pour 2.242 interventions, témoignant de son rôle crucial dans la protection des habitants et des biens dans la zone Est du département.

Ce centre se distingue également par son engagement dans la formation et la prévention, incluant une partie du service Formation et Prévention ainsi que du matériel du Détachement d’Intervention Héliporté (DIH), renforçant notre capacité à faire face aux divers défis opérationnels.

- Hommage au lieutenant-colonel Antonin Garsany, premier chef de corps des sapeurs-pompiers de Saint-Benoit -

En hommage au lieutenant-colonel Antonin Garsany, ce centre porte le nom d'un homme dont la carrière illustre l'excellence, l'engagement et le dévouement. Recruté en 1963, et intégrant le corps des sapeurs-pompiers en 1965, le lieutenant-colonel Garsany a gravi les échelons jusqu'à devenir en mars 2000 l'un des rares réunionnais à atteindre le grade de lieutenant-colonel.

Ancien chef de corps, son parcours remarquable, marqué par la gestion des grands feux de cannes du bassin Est qui ont brûlé plusieurs centaines d’hectares sur la période de 1975 à 2000, des feux de forêt des hauts de l’Ouest en particulier celui de 1988 et son rôle de formateur, reste aujourd’hui encore une source d'inspiration pour tous. Le 24 juin 1993, il est nommé Chevalier de l’ordre National du Mérite et reçoit les félicitations locales et nationales. Le lieutenant-colonel Garsany est décédé le 9 décembre 2005.

- Un plan de casernement moderne et ambitieux -

SDIS 974 déploie depuis 2001 un ambitieux plan de casernement, visant à moderniser et à étendre ses infrastructures à travers l'île. Ce plan, essentiel pour répondre aux enjeux de sécurité et d'efficacité des interventions, représente une transformation majeure dans la capacité opérationnelle du SDIS 974.



Depuis le lancement de ce plan, ce ne sont pas moins de 30 000 m2 de constructions qui ont été réalisées ou sont en cours de réalisation sur 36 sites différents. Ce vaste projet est structuré en plusieurs phases successives, reflétant l'engagement continu du SDIS 974 pour améliorer ses capacités d'intervention et de prévention.

Déploiement par phases

Première phase (2001-2014) : marquée par la construction des centres de Saint-Leu, Trois-Bassins, Saint-Joseph, La Possession, et Sainte Rose, ainsi que par la réhabilitation des centres de Saint-Denis et Petite-Ile.

Deuxième phase (2008-2018) : axée sur la construction des centres du Port et de Saint-Pierre, poursuivant l'effort d'amélioration des infrastructures de secours sur l'île.

Troisième phase (depuis 2018) : incluant les nouvelles constructions des centres de secours des Avirons, Saint-André et Saint-Benoît, cette phase souligne la volonté d'offrir des structures adaptées aux défis actuels.

Les trois premières phases de ce plan ont représenté un investissement global de 38 millions d'euros, témoignant de l'importance accordée à la sécurité et au bien-être des Réunionnais.

Projections futures

Quatrième vague (votée en 2017) : avec un budget de 23 millions d'euros TTC, cette phase prévoit la construction de nouveaux centres à La Plaine Saint-Paul, l’Eperon Saint-Paul, Trois Mares Tampon, Bois de Nèfles Coco Saint-Louis, Beauséjour Sainte-Marie, et la Marine Sainte-Suzanne, sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental 974 et la SPLAR.

Cinquième vague (en consultation) : pour une estimation de 20 millions d'euros, cette phase concerne les études de programmation pour les centres de Bras-Panon, Plaine des Cafres, Salazie, et l’Entre-Deux, avec les terrains déjà mis à disposition.

Sixième vague : les projets futurs incluront les centres de Saint Philippe, Plaine des Palmistes, Cilaos, La Montagne, Saint Denis (selon disponibilité des terrains), et Etang Salé, marquant la continuité de cet engagement sans précédent.

Le « Plan Caserne » s'inscrit dans une stratégie pluriannuelle de bâtiment et infrastructure, couvrant tous les besoins essentiels du SDIS 974 pour assurer une protection optimale de la population réunionnaise. Cette démarche prospective témoigne de la vision à long terme du SDIS 974, visant à construire un service d'incendie et de secours résilient, réactif, et adapté aux défis de demain.

Le Centre de Secours Principal de Saint-Benoit « Antonin Garsany » représente ainsi une étape clé de ce plan ambitieux, soulignant notre engagement à honorer la mémoire de ceux qui ont servi avant nous, tout en préparant l'avenir pour les générations à venir.