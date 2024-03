Saint-Benoît : Labelle et J-Zeus en concert au Bisik

Ce vendredi 15 mars, seront en concert à la salle du Bisik à Saint-Benoît, Labelle et J-Zeus. "Un instant d’éternité entre électro maloya et poésies hybrides", notent les organisateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué.

En ouverture de soirée, Seb J-Zeus viendra nous faire vibrer sur un mélange de Séga Punk, et autre EDM (Electronic Dance Music) dont il a le secret avec un style inimitable combinant haute énergie et rythmique ternaire du Séga et du Maloya. Il a su briser les codes en mettant en relation House Music, Techno et musiques traditionnelles. Ses prestations énergiques ne laissent personne indifférent et apportent un souffle tout à fait nouveau à la scène électronique globale, nous offrant ainsi une expérience musicale inédite et captivante.

En deuxième partie de soirée nous recevrons Labelle pour son Live Électro "Noir Anima" présenté fin 2023 entre autres au 104 à Paris. Depuis la sortie en 2013 de son album “Ensemble”, Labelle fusionne la techno de Détroit et le maloya. Dans son album "Noir Anima", il a voulu revenir à des mélodies plus dansantes, et créer un album où cohabitent les éléments où il cherche à libérer l’inconscient.

Il a voulu représenter son interculturalité via ces deux styles de musiques, l’une qu’il tient de sa mère qui l’a initié, très jeune, à la musique électronique, l’autre qu’il puise dans ses origines. Labelle nous propose une musique qui convoque la transe, en libérant des affects dissimulés dans les replis de notre inconscient. Une invitation à la danse avec des mélodies mêlant électro et maloya… Un live immanquable !

Une soirée pleine de mystères entre transe intemporelle et rythmes interculturels à ne surtout pas manquer. Save the date !

- Bio express -

Séb J-Zeus : Venu du Sud de l’île, J-Zeus est un jeune producteur et DJ, actif depuis 2013. Ses mixes comme ses compositions explorent les différentes nuances entre house et techno, comme l’illustre son premier EP Steak paru en novembre 2013, et le second Vidok en juin 2014 – tous deux sur le label CD RUN. Des sorties remarquées lui ayant permis de se produire en différents lieux de l’île, et de devenir le DJ résident du Vintage Café́ au Tampon, lieu emblématique de la culture underground réunionnaise.

Labelle: Depuis la sortie de son album “Ensemble” en 2013, Labelle associe la techno plus particulièrement la “techno de Détroit” et le maloya. C’est sa mère qui l’a initié à la musique électronique lorsqu’il était enfant, par l’intermédiaire de la légende du synthétiseur Jean-Michel Jarre. Le maloya est “son deuxième amour”, musique qui lui tient à cœur car profondément liée à La Réunion, à ses origines. Dans son cinquième album studio “Noir Anima”, on en apprend davantage sur la personne qui produit cette musique hors du commun. Un album qui cherche à faire cohabiter des éléments mystiques et analogiques à des pulsations rythmiques et à de l’électronique.

Vendredi 15 mars

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€

non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

Achetez vos billets en ligne : https://vu.fr/nFSo