Saint-Benoît : plusieurs personnes interpellées après des vols à la roulotte

Entre le 19 août et le 5 septembre 2024 plusieurs vols à la roulotte ont été commis dans des véhicules stationnés sur des sites touristiques de la commune de Saint-Benoît, plus particulièrement à Takamaka et à Grand Etang. Suite aux interpellations des personnes soupçonnées par les militaires de Saint-Benoît, cette unité, agissant avec l'autorisation du parquet de Saint-Denis, souhaite recenser toutes les victimes qui ne se sont pas encore manifestées auprès de la gendarmerie ou de la police. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Les enquêteurs bénédictins les invitent à composer le 02.62.50.33.82 dans le but d'obtenir réparation lors du jugement des auteurs par le tribunal judiciaire de Saint-Denis.