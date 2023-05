Saint-Benoît : Éric Triton, Ribongia, Aurus… Mauritius Experience à la salle Gramoun Lélé

Le samedi 13 mai 2023 Le Bisik accueillera le projet Mauritius Experience, une création incroyable pour un concert inédit à la salle Gramoun Lélé de Saint-Benoît. Un concert d'un ensemble d'artistes talentueux issus ou habitants de l'Île soeur. Ce travail est, pour les organisateurs, le résultat d’une résidence internationale soutenue par la Dac Réunion et dont ils "sont très fiers" de partager avec le public et "qui promet de belles émotions". Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photo : Le Bisik)

Éric Triton sera présent pour ouvrir la soirée et nous présenter son projet “Double T”. Un rêve mauricien pour un réveil mauricien.

Eric Triton est l’initiateur du courant séga-blues de l’île Maurice et a fait le tour du monde grâce à son talent. Retrouvez-le dès 20h en ouverture de cette soirée exceptionnelle. Guitariste virtuose à la recherche d’une originalité musicale, il mélange divers courants musicaux dont le séga, le blues et le jazz. Depuis plusieurs années il partage, au son de la guitare virevoltante et révoltante et des percussions martelées, sa fierté d'être Mauricien. Il y a 3 ans, Eric Triton faisait ses premiers pas sur la scène du Bisik suite à la sortie de son dernier album “Afroriental Blues”.

Aujourd’hui c’est un nouveau projet qui l’anime, “Double T“ avec Philippe Thomas à la trompette et Jalill Aukbaraullee aux percussions. Les artistes vous proposent une aventure sonore inédite. Ce trio exquis explore le jazz à la sauce mauricienne avec un bouquet de saveurs et ouvrira la soirée de la plus belle des manières. Un événement en partenariat avec le Momix et Jorez Box.

Venus de Maurice pour la poursuite d’une résidence débutée en septembre 2023, le producteur électro italien Ribongia, Manu Desroches et Emlyn Marimootoo, seront rejoints par Bastien Picot aka Aurus et seront cette fois accompagnés de la chanteuse franco-camerounaise Ophely Sauteur et de Jason Heerah pour cette création unique qui sera proposée à la salle Gramoun Lélé avec le soutien de la Région Réunion.

Cette suite de résidence prévue dès le mois d’avril est l’occasion de mélanger les styles et imaginaires de ces artistes d’exception. L'univers incomparable d’Aurus mêlé à l’ethno groove d’Emlyn Marimootoo et au talent de Manu Desroches, jeune guitariste virtuose. Un projet inédit initié par notre ambassadeur des musiques métissées, Antonio Rosselli Del Turco aka Ribongia qui propose un projet s’inspirant de la culture de l'humanité, ancienne et nouvelle, lointaine et proche.



La mission est de s’exprimer grâce à la musique et de combler le fossé entre l’étranger et le familier avec des styles musicaux, échangés et réinventés à la manière des épices, entre les différentes cultures à travers le monde.

Une échappée belle riche en émotions à ne pas manquer à la Salle Gramoun Lélé avec le Bisik le samedi 13 mai à partir 19h.

- Bios Express -

- Eric Triton -

C'est en se confrontant aux cultures du monde que Triton a fait de sa dextérité instrumentale, de son intensive sensualité parolière et de son engagement artistique un véritable sacerdoce. Son jeu de gaucher sur une guitare de droitier, son spectre vocal et son message envoûtent. Ce guitariste a le blues dans la peau et manie son instrument avec une vista étonnante, digne des plus grands spécialistes du genre. Au séga, musique emblématique de l'île Maurice, se mêlent le swing et le blues.

C'est sa manière d'affirmer sa fierté d'être Mauricien. C'est ce même attachement à exprimer la culture de sa terre qui le pousse à écrire et à chanter. Il joue avec Keziah Jones, Jacques Higelin, qui l’a découvert lors d’un concert à Maurice en 90. Universal publie son premier album en 2003, “Nation”. Puis il enchaîne avec “Ou Tilé” en 2005 “So Blues” en 2018, “Afroriental Blues”, en 2020 suivi de “Double T”. Depuis, il enchaîne les concerts et premières parties de choix où son blues mâtiné de créole mauricien fait toujours mouche.

Eric Triton a assuré la première partie d’Ayo en 2009 à l’Olympia et de Yael Naim à Maurice. Il pose sa guitare le 28 mai 2016 à Dorsten (Allemagne) pour un partage musical avec The Two. Un duo qui groove et qui blues. Ensuite, direction la Suisse et la France. Eric Triton est aussi le président du jury d'un nouveau concours musical initié avec ambition par le groupe Attitude, “Konpoz to Lamizik”.

- Ribongia -

Né en Italie, et maintenant basé à l'île Maurice après un long séjour en Australie, le producteur Ribongia fait de la musique pour faire voyager celles et ceux qui l’écoute. Célèbre pour sa verve et son inventivité, Ribongia propose une electronica de qualité, pleine de surprises sonores à chaque tournant.

Depuis son émergence à Sydney en 2014 avec le premier EP “It Began”, le producteur fait de la musique comme aucun autre. Son opus “Escapisms”, nominé pour les SMAC Awards de FBi Radio comme disque de l'année, a attiré l'attention et le soutien de personnalités internationales. Ayant parcouru le monde à de multiples reprises, passant du temps dans sa ville natale Florence, en Australie, Amérique du Sud et Europe, ayant effectué des résidences d'artistes à La Réunion et l'île Maurice, il n'est pas surprenant que l'inspiration de Ribongia soit tirée de la musique du monde, de l'humanité dans son ensemble.

Aujourd'hui, il publie des œuvres issues de ses résidences dans l'Océan Indien et présente à son public international un nouveau chapitre et un nouveau son, riche et diversifié en influences, tout comme le paysage culturel de ces îles reculées de l'Océan Indien.

- Manu Desroches -

Il se distinguait, depuis sa naissance, par son esprit particulier. À l'âge de sept ans, il a commencé à montrer une véritable curiosité pour la musique, l’écoutait avec une attention minutieuse et tenait les instruments avec respect. Il expérimente seul, puis avec de jeunes ensembles, il est déjà très sérieux, et bientôt, à l'adolescence, il sera payé pour se produire et pour jouer.

Manu Desroches a aujourd'hui vingt-six ans et, curieusement, sa carrière musicale s'étend sur plus d’une décennie. Il a travaillé, joué, tourné au niveau national et international avec des géants mauriciens. Il ne se laisse pas perturber par les genres : percussions traditionnelles, jazz fusion, blues, oriental, pop et s'est essayé à des compositions non conventionnelles. Il chante et s’épanouit autant aux guitares, aux basses ou aux percussions.

Aujourd’hui Manu Desroches est mûr et prêt à partager son écriture de chansons avec le monde à travers un authentique et glorieux album, un projet solo. Manu Desroches est un univers de grâce et de poésie infinies, sans pareil à la surface du globe.

- Emlyn Marimootoo -

Autrice-compositrice, musicienne et danseuse, elle est à la tête d'une vague d'artistes à travers l'Océan Indien qui revendiquent fièrement leurs rythmes uniques et leur mélange culturel unique. Écrites avec sensibilité et chantées en créole, ses chansons expriment de manière rebelle ses préoccupations pour l'environnement de son île.

Une cause qu'elle a défendue en tant que cofondatrice de Enn Losean Vivab, une organisation basée à Maurice qui sensibilise les élèves des écoles sur la pollution plastique. Emlyn apporte les grooves contagieux du sega, dont l'âme est issue de la traite des esclaves africains, joués sur scène au triangle, au kayamb et au ravanne.

- Aurus -

C'est est un mirage moderne. L'incarnation de nos contradictions. Après la polyphonie transgressive de son dernier projet “3somesisters”, Aurus aka Bastien Picot évoque le maloya de ses racines dans une carapace orchestrale pop et percussive, au croisement de Nakhane, Peter Gabriel ou Woodkid.

Après des prestations remarquées au MaMa, au Sakifo, à Bars en Trans et aux Francofolies de La Réunion, il est devenu artiste révélation du chantier des Francofolies pour l'année 2021 et coup de cœur de la confédération des Francofolies. Son premier album est une chimère, un album hybride, conçu entre Paris et La Réunion, cet opus est un voyage intuitif et tribal dans lequel ce qui peut sembler inconciliable se rencontre et fusionne : mélancolie atmosphérique et rythmes tribaux, voire parfois militaires.

Balades stellaires et lumière tonique de chansons invitant à la transe, le tout articulé en anglais et en créole réunionnais. C'est dans les méandres de sa propre mélancolie et de ses espoirs lumineux que son album “Chimera” est né, comme un fil tissé vertical allant de ses racines aux cieux, expression de son regard aigu sur la société, de notre rapport aux animaux, au temps, à la charge mentale ou à la déformation de notre perception créée par les écrans.

Veillée hypnotique, de l'aube au crépuscule, où la folie vient parfois chatouiller les croches, les riffs et les vocalises de ce chanteur polymorphe.

- Ophely Sauteur -

Ophely Sauteur est une artiste franco-camerounaise qui a une riche expérience de l'industrie du divertissement musical à travers le monde. Basée à l'île Maurice, elle se produit régulièrement en tant que chanteuse et guitariste soul. Sur l'île, elle apporte sa voix puissante et son énergie à l'équipe de Ribongia. Elle est également membre du groupe féminin Amazones et a partagé des scènes avec des artistes locaux tels que Laura Beg, Jason Heerah, Damien Eliza, Mario Armel et Caroline Jodun.

- Jason Heerah -

C'est un artiste mauricien, né en Australie. Il est nommé “l’un des meilleurs batteur chanteur du monde” par le jury de l’édition 2014 du concours australien X Factor. Il collabore avec Otentik groove, un groupe de musiciens très respecté.