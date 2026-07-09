Saint-Benoît : travaux de raccordement sur la Rue Pierre Benoît Dumas, des coupures d'eau à prévoir les 16 et 17 juillet

La Cise informe ses abonnés de la commune de Saint-Benoît, de la réalisation de travaux de raccordement sur la conduite située sur la Rue Pierre Benoît Dumas. Des coupures d'eau sont prévues les jeudi 16 et vendredi 17 juillet 2026, en journée. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, à partir de 07h30, sur les secteurs suivants :



• Rue Pierre Benoît Dumas

• Rue Joseph Hubert

• Ruelle Vellin

• Rue Lien Ducheman

• Avenue Jean Jaurès

• Rue Amiral Bouvet

• Rue du Stade

• Rue de la Marine (Koilou)

• Rue des Vacoas

• Rue de la Mairie

• Rue Jean Moulin

• Rue Antoine Chauvet

• Rue Léopold Picard

• Rue Auguste Brunet

• Et les voies adjacentes

La remise en service se fera le jour même à partir de 16h00 sauf incident.

La Cise remercie ses usagers pour leur confiance et leur compréhension. Retrouvez l’ensemble de ces informations sur le site internet, dans la rubrique "l’Eau dans ma commune".