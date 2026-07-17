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Saint-Denis : circulation fermée entre la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais ce dimanche de 14h à 20h

  • Publié le 17 juillet 2026 à 14:14
  • Actualisé le 17 juillet 2026 à 14:16
Saint-Denis barachois

Sur la RN1 et RN2 à Saint Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation "Dimanche Ô Barachois" organisée par les services de la Mairie de St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais le dimanche 19 juillet de 14h à 20h. Une déviation sera mise en place par la rue de Nice et Labourdonnais. Les opérations de balisage débuteront à partir de 13h30. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inforoutes, Saint-Denis

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