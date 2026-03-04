Saint-Denis : circulation interdite sur le Barachois le samedi 7 mars à 19 heures

La ville de Saint-Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée "Marché de nuit", la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire de la Caserne Lambert du samedi 7 mars à 19h au dimanche 8 mars à 3h du matin (Photo : sly/www.imazpress.com)

La route sera donc fermée par les services de la mairie, qui procèderont aux opérations de fermeture dès 18h30 pour une fermeture effective à 19h. Les déviations se feront par les rues de Nice et Labourdonnais dans les deux sens.

Le Barachois sera de nouveau fermé de 14h à 19h le dimanche 8 mars.