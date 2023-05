Saint-Denis : distribution de flyers pour la sécurité des femmes dans l’espace public

Dans le cadre de la démarche nationale "aller vers nos concitoyens" et de la lutte contre les violences faites aux femmes, policiers et gendarmes vont sensibiliser les Réunionnaises et les Réunionnais à compter de ce mardi 30 mai 2023 et pendant plusieurs semaines sur les gestes à avoir lorsqu’on est témoin ou victime d’une agression. Cette opération nationale sur la sécurité des femmes dans l’espace public, qui se déploiera lors de patrouilles dans les transports en commun et dans la rue, a débuté ce mardi à la gare routière de Saint-Denis (Photo sly/www.imazpress.com)

En 2022, en France, 147 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Un chiffre qui ne faiblit pas, d'année en année. Depuis le début de l’année 2023, 26 féminicides ont déjà eu lieu.

À La Réunion, 3.813 victimes de violences conjugales se sont rendues en commissariat de police ou brigade de gendarmerie, dont 3.289 femmes victimes (contre 2.683 sur un total de 3.071 victimes en 2021). ). En moyenne, ce sont donc 9 femmes chaque jour qui entrent dans un commissariat ou une brigade pour dénoncer des faits de violences conjugales à La Réunion.

En quinze ans, plus de 50 femmes ont été victimes de féminicide sur l’île. La Réunion est d’ailleurs le quatrième département de France le plus violent envers les femmes.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales. Deux femmes ont été tuées par leur compagnon à La Réunion cette année, 54 féminicides ont été recensés ces 15 dernières années.

