Saint-Denis : inauguration du bureau de poste nouvelle génération des Flamboyants

Philippe Wahl, Président directeur général du groupe La Poste, a inauguré ce vendredi 17 novembre 2023 le bureau de poste de Saint-Denis les Flamboyants, en présence de Yassine Mangrolia, adjoint au Maire de Saint-Denis. Ce bureau de poste nouvelle génération propose "un service à la fois universel et personnalisé". (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L’ambition est d’offrir une expérience client aux meilleurs standards du marché.

- Une nouvelle génération de bureau de poste

Le bureau de poste de Saint-Denis Les Flamboyants, symbolise une nouvelle génération de bureaux de poste. Ce bureau installé dans le cœur de ville du chef-lieu a été choisi pour présenter le bureau de demain.

- Un bureau au service de la satisfaction clients -

Face à la montée en puissance du e-commerce et aux attentes des clients en termes de proximité, La Poste a décidé de refondre en profondeur l’aménagement de ses bureaux de poste et l’accueil apporté à ses clients. Pour s’adapter à ces nouveaux enjeux, elle mise sur la complémentarité du physique et du digital. Son ambition : devenir un distributeur de services omnicanal permettant à ses clients d’accéder aux solutions de La Poste (en bureau, à distance ou en ligne) au moment où ils en ont besoin.

- Des offres et parcours clients repensés -

Plus chaleureuse, plus moderne et plus ouverte, la configuration du bureau nouvelle génération de Saint-Denis Les Flamboyants s’appuie sur une offre socle universelle présente dans tous les sites, avec l’essentiel des services de La Poste :

- Dès son arrivée, le client est accueilli par un chargé de clientèle facilement identifiable grâce à sa nouvelle veste noire aux couleurs de La Poste et de La Banque Postale ;

- Afin de fluidifier les parcours clients, les postiers en contact avec la clientèle sont équipés de smartphones (Smarteo), leur permettant d’accueillir le client, de l’orienter plus facilement ou encore de traiter ses opérations simples comme l’envoi de colis ou le retrait des instances. Pour faciliter la vie des clients, il est désormais possible de retirer son colis grâce à l’Identité Numérique La Poste sans présenter de carte d’identité. L’expérience client y est personnalisée et adaptée ;



- Les conseillers bancaires sont équipés d’ordinateurs portables permettant des rendez- vous en visio-conférence et de tablettes tactiles, pour la signature électronique des documents et des contrats auprès de leurs clients ;

- De nouveaux automates et bornes digitales au design épuré, plus intuitifs et ergonomiques, sont également déployés dans les espaces commerciaux. Ils permettent notamment de prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire ou son conseiller pro (pour la clientèle professionnelle) ou encore de demander à être rappelé, d’acheter des enveloppes et emballages préaffranchis, ou encore de peser et d’affranchir un courrier ou un colis, de consulter ses comptes ou d’éditer un RIB de La Banque Postale ;

- De nouveaux mobiliers invitant à découvrir l’offre de téléphonie La Poste Mobile sont également déployés dans la surface de vente.

L’offre socle universelle est enrichie de plusieurs modules répondant aux évolutions des habitudes de consommation des clients de cette zone de chalandise avec ;

- Le conseil : l’expertise et la présence physique de conseillers est renforcée pour les clients bancaires, patrimoniaux, professionnels, ou téléphonie mobile. Des conseillers numériques et/ou France services viennent aussi accompagner les clientèles éloignées du numérique ou faciliter leurs démarches administratives en ligne.

- L’offre de services : des offres de services spécifiques sont destinées aux jeunes, aux seniors, aux touristes ou encore aux collectionneurs. Ce bureau est également un centre d’examen pour le passage du code de la route ou du permis bateau.

- L’expérience personnalisée : dès l’accueil, l’identification grâce au compte laposte.fr

Le bureau de poste nouvelle génération s’articule autour de grands univers, facilement identifiables par les clients :

• L’espace de vente grand public : plus spacieux, il est équipé d’une grande table d’accueil permettant de poser ses affaires et de préparer ses envois... Tous les services essentiels de La Poste sont disponibles dans cet espace, soit accompagné d’un chargé de clientèle, soit en toute autonomie, grâce à des bornes tactiles au design épuré, plus intuitives et plus ergonomiques.



• L’espace conseil bancaire : les espaces d’accueil et de rendez-vous ont été repensés pour améliorer le confort des clients et garantir la confidentialité des échanges. Les conseillers bancaires sont équipés de tablettes afin de simplifier les parcours de vente avec la signature électronique des documents et des contrats et pourront proposer des rendez-vous en visio- conférences à leurs clients. Des espaces dédiés à Louvre Banque Privée, la banque patrimoniale de La Banque Postale, seront également présents dans certains bureaux de poste pour un accueil et un suivi personnalisé de la clientèle patrimoniale.