Chris et Laura du groupe Exo Louange se produiront en concert le samedi 27 mai 2023 à la Nordev de Saint-Denis à l'occasion de la pentecôte. Le parc des expositions et des congrès ouvrira ses portes à 18h pour une représentation des deux artistes et leurs musiciens à 20h30.

Prévente : 20 €

Sur place - Guichet : 25 €

Pour les moins de 10 ans : 15 €

ATTENTION : Places limitées

Possibilité de se restaurer sur place

Infos et renseignements : 0692 60 46 40 - 974evenementiel@gmail.com