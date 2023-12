Saint-Denis : manifestation devant la CGSS pour réclamer l'effacement des dettes des entreprises en difficulté

Le Collectif des syndicats et associations professionnels de La Réunion (CSAPR) manifeste ce jeudi 14 décembre 2023 devant la CGSS de Saint-Denis. Il réclame l'effacement des dettes des petites entreprises en difficulté, et l'arrêt des poursuites des créanciers (Photo sly/www.imazpress.com)

"Nous avons manifesté le 18 octobre pour demander une table ronde avec les acteurs économiques, les associations et la préfecture mais c'est resté lettre morte" dénonce Jean-François Maillot, membre fondateur du CSAPR.

"Nos revendications sont les mêmes : l'arrêt immédiat des poursuites de créances et trouver des solutions d'accompagnement aux entreprises en difficulté" dit-il.

"Nous réclamons aussi l'effacement des dettes. Aujourd'hui on a aidé de grosses sociétés qui reçoivent de l'aide, on n'est pas contre, mais il faut rappeler qu'elles fonctionnent grâce aux petites entreprises. Ce sont nous les clients, pourquoi nous refuser d'effacer nos dettes ?" s'interroge-t-il.

Le CSAPR réclame une nouvelle rencontre avec la préfecture, pour que cette dernière "verse une aide aux petites entreprises".

"Il y a plus de 20.000 entreprises qui sont en difficultés et sont endettées" alerte Jean-François Maillot. "On a notre place dans le paysage économique, il faut qu'il y ait une équité entre les petites et les grandes entreprises" insiste-t-il.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com