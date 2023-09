Saint-Denis : un défilé "anti-pub" pour "dénoncer l'invasion publicitaire"

À l'initiative d'Extinction Rebellion et Greenpeace

Ce samedi 24 septembre, Extinction Rebellion et Greenpeace La Réunion ont organisé dans la rue commerçante de Saint-Denis un défilé sur un tapis de pub de 150m de long afin de "dénoncer l'invasion publicitaire qui pollue et défigure notre belle île". Par cette action menée dans la rue du Maréchal Leclerc - avec la participation d'environ 50 personnes - les associations "rappellent aux élus réunionnais de toutes les communes qu'ils ont le devoir de préserver la population de cette pollution visuelle qui dégrade la qualité de vie sur tout le territoire, et les appelons à mettre en place dans les meilleurs délais un règlement local de publicité ambitieux, seul à même de lutter contre ce fléau. Voici leur communiqué.

Nous avons délibérément choisi de mener cette action sur une rue commerçante bordée de petits commerces car la publicité grand format ciblée par cette action, celle qui fait 2 -6 - 8 ou 12 m², nuit particulièrement à ces commerçants dans la mesure où elle est à plus de 80% du temps, le fait de grandes entreprises ayant la capacité financière de se payer de grandes campagnes publicitaires, au détriment des petits commerces.

Accepter d'avoir des publicités partout sur le territoire c'est donc accepter que les consommateurs soient attirés vers des zones commerciales occupées par ces entreprises, et donc d'affaiblir le tissu de petites entreprises réunionnaises.

Nous rappelons nos revendications sur le sujet, à savoir :

- une interdiction totale des dispositifs publicitaires et préenseignes scellés au sol dans et à proximité immédiate de toutes les zones résidentielles de l'île. La publicité, si elle est autorisée, doit restée cantonnée aux zones d'activités économiques et n'a pas besoin de venir polluer le paysage à 10 ou 20km des entreprises qui s'affichent. A l'heure de la communication par internet nous n'avons pas besoin d'être constamment sollicités dans la rue par ces dispositifs démesurés qui mesurent jusqu'à 12m².

- une interdiction de l'éclairage nocturne des publicités afin de préserver la nuit noire et la biodiversité fortement impactée.

- une interdiction de toute publicité numérique, le nouveau fléau qui envahit l'ile actuellement, ce qui est d'autant plus incompréhensible que l'état appelle la population à la sobriété énergétique.

- un traitement égalitaire entre les zones urbaines des bas et des hauts car il n'est pas normal d'accepter que des zones touristiques soient mieux protégées que des zones résidentielles. On cible par cette mesure le projet de RLP de la ville de Saint-Paul qui va créer une fracture territoriale entre les hauts et les bas en autorisant la pub jusqu'à 10.5m² dans tous les quartiers des mi-pentes.

- le respect des RLP de Saint-Denis et de Saint-Pierre déjà en vigueur qui ne sont malheureusement pas appliqués faute de moyens humains alloués aux contrôles sur St Denis, et faute de volonté politique sur St Pierre

Nous savons que pour limiter le réchauffement climatique il faut que nous réduisions notre consommation, or, les panneaux publicitaires poussent à l'achat, de produits bien souvent inutiles et de mauvaises qualité. Réduire les dispositifs publicitaires grands formats c'est donc aussi contribuer à réduire le réchauffement climatique.

On invite toutes celles et ceux qui souhaitent lutter contre ce fléau à nous rejoindre !