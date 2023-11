Saint-Denis : un rendez-vous santé contre le diabète ce dimanche

Le Lions club Saint-Denis Perle Australe et ses partenaires organisent à l'occasion de la Journée mondiale du Diabète, son "Rendez-vous Santé" le 19 novembre 2023 au Jardin de l’Etat à Saint-Denis pour la troisième année consécutive.

Le diabète touche près de 10% de la population de La Réunion. 250 décès annuels sont directement dû au diabète ainsi que 300 amputations.

Le diabète entrainant un certain nombre d'effets secondaires graves, de nombreux spécialistes (Infirmières, Podologue, Find Risk Péi, Éducation thérapeutique, Diététiciens, Nutritionnistes, Non-voyants) seront présents durant cette journée pour proposer des stands de dépistage du diabète (plus de 400 dépistages l’année dernière), des conseils et des informations sur cette maladie et ses conséquences sur la santé. L’aspect nutritionnel est aussi présent avec des spécialistes du domaine.



De nombreuses animations sont aussi prévues : yoga, zumba, coach sportif, parcours santé, non-voyants, musique.

Enfin un débat public sur le thème : "Comment gérer son diabète " aura lieu à l'intérieur du Jardin de l'État à 11h00.



L’organisation de la journée :

09h00 - 09h30 Marche

09h00 - 15h00 Dépistages GRATUITS et Find Risk Péi (Questionnaire diabète)

09h30 - 10h00 Discours des officiels

10h00 - 10h30 Yoga

10h30 - 11h30 Zumba

11h00 - 11h30 Marche

11h00 - 11h30 Débat : Le diabète

13h30 - 14h30 École de musique Loulou PITOU

15h00 - 16h00 Ambiance musicale