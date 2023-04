Saint-Denis : la marche et le mois des visibilités de retour en mai

Le mois des visibilités LGBTQIA+ revient à La Réunion pour une deuxième édition du 17 mai au 24 juin 2023. À cette occasion, une marche est organisée à Saint-Denis le dimanche 21 mai. Départ prévu à 13h au Jardin de l'État en direction du Barachois. Par cette action organisée quelques jours après la journée internationale de lutte contre l'homophobie, les associations Requeer et OriZon souhaitent "faire changer les regards" (photo : rb/www.imazpress.com).

L'association Requeer compte bien inscrire "de manière pérenne" les évènements liées au mois des visibilités à La Réunion qui visent à conscientiser et sensibiliser sur la cause des personnes LGBTQIA+. Une lutte essentielle pour une "société inclusive".

Pour rappel, le tout premier mois des visibilités était organisé en 2022 sur l'île tandis que la première marche se tenait en 2021. Avant cette année là, plusieurs tentatives avaient été lancées, mais aucune n'avait réellement aboutie. En mai 2022, l'évènement a rassemblée près de 1.500 manifestant.e.s selon les chiffres de la police et en juin la toute première marche des visibilités du sud de l'île se tenait à Saint-Pierre.

À lire aussi : Saint-Denis accueille la deuxième marche des visibilités LGBTQIA+

À lire aussi : Le mois des visibilités LGBTQIA+ se clôture avec une marche à Saint-Pierre

À lire aussi : Pour la première fois, La Réunion accueillera le mois des visibilités LGBTQIA+

Cette mobilisation s'inscrit pour l'association comme "un acte politique, un moment revendicatif pour appeler à la dignité humaine et un événement pour rappeler que les discriminations vécues par les personnes LGBTQIA+ existent et que nous nous y opposons de manière collective".

- Pas de marche arrière possible -

Pour la troisième édition de cette marche des visibilités, le thème a été donné : pour les kwir d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La transversalité des générations donnera donc le tempo de l'évènement militant pour "travailler à partir des résistances des aîné.es, des difficultés qu'iels ont pu rencontrer dans une époque donnée, pour offrir aux futurs générations une émancipation certaine et sans marche arrière" indique l'association dans son communiqué.

Requeer précise que les violences perdurent au fil des générations et souhaite "mettre en exergue les luttes des aîné·es pour la libération des personnes LGBTQIA+".

Ce choix de thème permettra de porter les regards sur le passé et sur l'avenir. "Sur le passé, en mémoire de celleux qui n’ont pas bénéficié d’un monde inclusif" et "sur l’avenir des personnes LGBTQIA+ pour pouvoir assurer leur émancipation sans marche arrière parce que les droits de chacun·es ne sont jamais acquis de manière intemporelle" développe l'association.

- Pour la dignité humaine -

L'organisation Requeer informe que cette marche ne se fait pour revendiquer des identités sexuelles et des genres mais pour "le respect de la dignité humaine" qui est "un travail primordial" face à l'homophobie et la transphobie. "Nous refusons que les discriminations justifient les dominations ou le sentiment de supériorité, nou lé pa plis, pa mwin" poursuit-elle.

Malheuresement, les discriminations et agressions sont encore trop présentes à l'encontre des personnes LGBTQIA+. En juin 2022, en marge de la première marche des visibilités organisée à Saint-Pierre, le président de l'association Requeer avait été agressé physiquement à la sortie du Shamrock's.

En décembre 2022, à l'occasion de la messe de la Salette, Monseigneur Aubry avait tenu des propos choquants, s'opposant au mariage pour tous, le qualifiant d'"aberration".

À lire aussi : Les associations LGBTQIA+ dénoncent les propos tenus par Monseigneur Aubry

Plus récemment, les attaques s'étaient multipliées à l'encontre du Centre LGBTQIA+ de l'océan Indien situé à Saint-Denis avec des jets de pierres, cambriolage, insultes homophobes, vandalisme et même incendie criminel au mois de février.

À lire aussi : Saint-Denis : le centre LGBT+ de La Source incendié et vandalisé

"Une société inclusive concerne tout le monde", c'est pourquoi l'association invite tous les réunionnais et collectivités à participer à la marche organisée pour "rejeter toutes les formes de discriminations".

ks/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com