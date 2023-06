Saint-Gilles : deuxième édition du village des indépendants et des entrepreneurs

OGEA Réunion reconduit l’événement Le Village des Indépendants et des Entrepreneurs. Pour cette seconde édition, le fil rouge de l’événement porte sur la sécurisation du chef d’entreprise. Dorine Bourneton, seule femme paraplégique au monde pilote de voltige aérienne, interviendra en conférence au cours de l’événement. Un événement qui aura lieu le jeudi 22 juin, au Golf du Bassin bleu à Saint-Gilles les Hauts. Nous relayons leur communiqué (Photo d'illustration)

Cette seconde édition porte sur la sécurisation du chef d’entreprise. Cet événement donne aux chefs d’entreprises et Indépendants :

- l’occasion d’assister à des tables rondes les informant sur les actions mises en œuvre par les acteurs de la vie économique (institutionnels et privés) sur la thématique annuelle,

- la possibilité de rencontrer en un même lieu la Direction Générale des Finances Publiques, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, l’Ordre des avocats, l’Ordre des experts-comptables, la chambre des notaires,

- l’opportunité d’échanger avec l’ensemble des partenaires du réseau d’OGEA Réunion sur leurs stands (banques, assurances, santé au travail,...),

- enfin la possibilité d’assister à une conférence exclusive animée par Dorine Bourneton.

Première femme paraplégique au monde à exercer la discipline de voltige aérienne, Dorine Bourneton illustre le dépassement de soi, la passion, l’excellence et l’audace. "A 16 ans, seule rescapée d'un accident d'avion, je deviens paraplégique. De ce jour, je perds mes jambes mais pas ma passion. Je vais alors tout mettre en œuvre pour reprendre les commandes d’un avion jusqu’à obtenir mon brevet de pilote 4 ans plus tard. C’est ma première grande victoire."

"Portée par ma passion, je vais me battre pour faire changer la réglementation Française qui interdit aux handicapés l’accès à la Licence de pilote professionnel et la pratique des sports aériens telle que la voltige." Au bout de 7 ans, la voie s’ouvre avec la bienveillance de Dominique Bussereau, alors Secrétaire d’Etat aux Transports : il signe l’arrêté ministériel qui permettra une avancée unique au monde ! Les entreprises du GIFAS nous suivent et avec l'association Hanvol, se donnent pour mission de faciliter l'insertion des personnes handicapées dans les métiers de l'aéronautique.

"En 2014, je me lance un nouveau défi : équiper un avion de voltige de commandes manuelles de pilotage et pratiquer cette discipline."

Après une démonstration remarquée au Salon du Bourget, les pilotes du "Rafale" m’ont demandé d’être leur marraine. "Une reconnaissance qui aujourd’hui m’amène à participer à de nombreux meetings aériens et à parcourir la planète."

C’est cette capacité à s’adapter aux changements, à mobiliser les ressources d’une équipe pour atteindre des objectifs difficiles et cette volonté farouche à faire aboutir des projets que d’aucuns pensaient impossibles que je partage lors de mes conférences. Mon parcours atypique me permet d’apporter au monde de l’entreprise le regard d’une femme convaincue que les valeurs que nous portons peuvent changer notre vie et celle de milliers de personnes."

Facturation électronique, aides pour régler ses cotisations, obligations en matière de sécurité et risques psychosociaux (RPS), accompagnement des entreprises en difficulté, cession/acquisition et transmission, retraite, prévoyance et produits d’épargne, Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), de nombreux sujets seront abordés au cours de cette journée pour sensibiliser les chefs d’entreprise sur les acteurs et les clefs leur permettant de gérer plus sereinement leur entreprise.

Un cocktail déjeunatoire ainsi que des pauses clôtureront cette rencontre placée sous le signe de la convivialité, de l’échange.

La capacité d’accueil étant limitée, seuls les 350 premiers adhérents inscrits seront retenus. Inscriptions depuis l’espace privé > onglet formation > catalogue de formation > VIE > Village des Indépendants et des Entrepreneurs ou directement au 0262 21 73 58.

* L’accès au Golf du Bassin bleu par la Villèle étant fermé, les adhérents et partenaires d’OGEA Réunion devront passer par la route qui mène à Corail hélico.