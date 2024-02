Saint-Gilles-les-Bains : 144 jeunes participent au programme de cohésion du service national universel

Ce mardi 13 février 2024 au Centre Jaques Tessier. Saint-Gilles-les-Bains, 144 élèves vont participer à un séjour de cohésion du programme service national universel (SNU), informe la préfecture dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le service national universel (SNU) continue de se développer sur le territoire de La Réunion, avec le lancement d'une labellisation "classes engagées" et "lycées engagés". Ouvert aux jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans, le SNU se compose d'un séjour de cohésion, d'une mission d'intérêt général et d'un engagement volontaire en mission de service civique.

En plus de ce dispositif classique, désormais des classes de collèges et lycées participeront aux SNU dans le cadre d'un projet pédagogique autour des valeurs républicaines et de l'engagement dans la société

Ainsi, ce mardi 13 février 2024, 144 élèves vont participer au séjour de cohésion du programme SNU. La cérémonie d'ouverture sera présidée par Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et Sandrine Ingremeau, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale au Centre Jaques Tessier. Saint-Gilles-les-Bains

La labellisation "classes et lycées engagés" valide la dynamique d'engagement inscrite au projet d'établissement, et plus particulièrement le projet porté par la ou les classes. Ces projets s'inscrivent dans le programme scolaire d'enseignement moral et civique et de l'éducation à la citoyenneté.

Les lycées reçoivent une dotation financière de 1.000 euros par classe engagée, pour financer des projets pédagogiques d'engagement, en lien avec le projet de classe : matériel pédagogique, sortie, interventions extérieures, documentations, etc.

