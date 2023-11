Saint-Leu : opération Coup de Prop' sur le littoral

Ce dimanche 3 décembre 2023, l'association PropRéunion clôture son année avec son dernier Coup de Prop'. Une mobilisation dédiée à ramasser les mégots abandonnés. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Avec les mégots ramassés, PropRéunion invitera le public à participer au jeu concours Zéro Mégot dans la Nature, en collaboration avec Espace Optique et Mégot Réunion. Ce concours se poursuit jusqu'au 8 décembre dans les magasins Espace Optique, offrant aux participants la chance de remporter des lots attrayants, en échange du dépôts de bouteilles remplis de mégots abandonnés.

PropRéunion promet des surprises tout au long de cet événement convivial, notamment grâce à un partenariat avec la boulangerie Pétrin Gourmand, créant ainsi une atmosphère festive pour clôturer en beauté l'année 2023. Rejoignez-nous pour cette journée d'action positive et contribuez à faire de notre île un endroit plus propre et plus respectueux de la nature.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Matthias COMMINS , président de PropRéunion au 06 92 79 78 30 ou Guillaume PAYET, secrétaire de PropRéunion au 06 92 65 51 13

