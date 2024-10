Saint-Marie : coupure en journée et de nuit suite diminution de la ressource

Ce vendredi 18 octobre 2024, des coupures de jours et de nuits sont à prévoir sur la ville de Sainte-Marie en raison de la diminution de la ressource en eau. La municipalité rappelle les bonnes marches à suivre pour éviter de gaspiller cette ressource. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Notre île est particulièrement touchée par un épisode de sécheresse impactant la production d’eau.



Nous sollicitons la bienveillance des administrés pour limiter la consommation de l’eau au stricte nécessaire conformément à l'arrêté municipal. Notamment nous demandons à stopper d’ores et déjà :

- L’arrosage des jardins

- La vidange et le remplissage des piscines privées

- Le lavage des véhicules et des espaces extérieurs à la maison

Les dernières précipitations n'ont pas permis de retrouver une production optimale et nous sommes contraints de procéder à de nouvelles coupures à compter de ce soir 18 octobre 2024.



Nous fermerons la distribution en eau à compter de ce jour de 20 h à 5 h le lendemain.



Les secteurs suivants sont concernés par la coupure :

- Espérance les Hauts

- Rue Jean XXIII

- Impasse Citronnelle

- Impasse Cannelle

- Impasse des Mandarines

- Rue Ravine Grimm

- Rue Ravine Rose

- Impasse Maillot

- Et toutes les voies adjacentes



Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau peuvent être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs.



Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

- Ecole Espérance

- 52 Chemin Jean XXIII

- 124 Chemin Jean XXIII

- 1 Impasse Mandarine

- 273 Ravine Rose

- 5 Impasse Sautron



Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.