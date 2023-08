Saint-Paul : 48,9 millions d’euros investis pour les écoles

La ville de Saint-Paul investit 48,9 millions d'euros pour les écoles pour 2023. Un investissement discuté à l'occasion de l'assemblée générale de la Caisse des écoles qui s'est tenu ce mercredi 30 août. Ce rendez-vous a permis également d’élire les nouveaux membres titulaires et suppléants des direction d’écoles et des parents d’élèves. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photos : Saint-Paul)

L’Assemblée générale de la Caisse des écoles s'est tenu ce mercredi 30 août 2023 à l’Hôtel de Ville. Ce moment important de rencontre démontre l’investissement de Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, qui engage 48,9 millions d’euros en faveur de l’école pour 2023.

Cela représente 20% des dépenses totales du budget communal qui est exclusivement consacré à l’éducation. Comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, Président de la Caisse des écoles, l’équipe municipale s’engage avec les membres de la Caisse des écoles pour proposer des écoles où l’on accueille mieux, où l’on apprend mieux et où l’on mange mieux.

Aux côtés du Maire se trouvent l’Adjoint au Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, Président délégué de la Caisse des écoles, l’Adjoint, Sébastien GUYON, et les équipes administratives.

La nouvelle Inspectrice de l’Éducation nationale (IEN) de Saint-Paul 3, Estelle BADAT, l’IEN de Saint-Paul 1, Éliane CHRISTIN, la représentante de l’IEN de Saint-Paul 2 (David MÉGRET), la représentante de l’IEN de La Possession (Ali ELAROUTI), la représentante du coordinateur des écoles de Mafate, le trésorier public, Gaëtan HORELLOU, les directrices et directeurs d’écoles, les représentant·es des Fédérations de parents d’élèves et les parents d’élèves siègent à l’Assemblée générale.

20% du budget communal consacré à l’éducation

Ce rendez-vous essentiel permet également d’élire les nouveaux membres titulaires et suppléants des direction d’écoles et des parents d’élèves*. Par ailleurs, la Caisse des écoles prendra désormais une nouvelle dimension grâce à son évolution statutaire. Son Comité d’administration deviendra un Comité de la Caisse des Ecoles : véritable organe délibérant.

Ainsi, dès le 1er janvier 2024, les assistants administratifs des directions d’écoles, la gestion des manifestation, l’école numérique, l’équipe de soutien composée d’agents municipaux assurant la gestion de la Caisse des Ecoles, et l’équipe du Programme de Réussite Educative relèveront directement de cet établissement public.

Cette nouvelle architecture vise à renforcer cette école bienveillante, accueillante et inclusive pour les 12 578 marmay des 66 écoles du territoire. C’est essentiel de donner tous les moyens de réussir à notre belle et fière jeunesse saint-pauloise. Pour remplir cet objectif, Saint-Paul multiplie les initiatives d’ultra-proximité pour offrir des écoles sécurisées.

Sur le territoire, cet objectif se traduit par 6,3 millions d’euros investis pour des travaux dans les établissements scolaires. Cela contribue par exemple à supprimer des radiers, à installer des passerelles ou à sécuriser des trottoirs.

Des écoles connectées pour mieux apprendre

Ce volontarisme se décline aussi avec des actions simples mais essentielles : installation de rideaux, de voiles d’ombrage ou construction de salles périscolaires. De plus, la nouvelle école de Roche Plate sera prochainement inaugurée à Mafate. Les travaux de construction de la nouvelle école de Grand Fond ont, eux, été lancés cette année.

Un autre levier en faveur de la réussite des enfants concerne l’élargissement du plan numérique dans les écoles. Depuis 2020, la Caisse des écoles a connu une évolution notable. En effet, les investissements en matière numérique d’un montant de 300 000 euros ont permis à 47 écoles de la commune de Saint-Paul de bénéficier du label école numérique en janvier 2021.

56,4% des enfants mangent gratuitement à la cantine

En 2022, la Caisse des écoles a poursuivi son effort en dotant ses 41 écoles élémentaires et primaires publiques de 138 vidéoprojecteurs et 10 visualiseurs. 2 millions d’euros ont été investis pour renforcer cette école numérique et renouveler le matériel.

Une autre ambition vise à mieux manger pour mieux apprendre. Cela passe par la gratuité de la restauration scolaire pour garantir un repas équilibré à tous : 6 535 élèves soit 56,4% des enfants en bénéficient depuis la rentrée d’août. Plus de la moitié des enfants des tranches les plus modestes mangent désormais gratuitement. L’instauration de la cantine à 1 euro s’élargira progressivement aux autres tranches de familles jusqu’en 2026.

*Les nouveaux membres sociétaires de la Caisse des écoles

Circonscription de Saint-Paul 1

Directions d’écoles :

Titulaire : Thierry NEYRAT, école maternelle Étang

Suppléant : Catherine CHANE-WAYE, école maternelle Carosse

Parents d’élèves :

Titulaire : Jennie NAVARRET, école élémentaire de la Saline-les-Bains

Suppléant : Léa LUXEMBOUGER, école maternelle Les Caramboles

Circonscription de Saint-Paul 2

Directions d’écoles :

Titulaire : Rémy SPAMPINATO, école primaire Leconte-de-LISLE

Suppléant : Karine SIINO, école primaire Yvonne-IAFARE

Parents d’élèves :

Titulaire : Marie Stéphanie LADERVAL, école primaire Adèle-FERRAND

Suppléant : Alix BLUCKER, école maternelle de La Saline

Circonscription de Saint-Paul 3

Directions d’écoles :

Titulaire : Anne PONAMALÉ, école maternelle Les Fourmis

Suppléant : Nathalie LORRAINE, école primaire de Bellemène

Parents d’élèves :

Titulaire : Naïla DOYARD, école primaire de Bellemène

Suppléant : Jérôme JAUBOURG, école primaire de Bellemène