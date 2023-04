Saint-Paul accueille la deuxième édition du Thaï Boxing Show

Après le succès de la première édition en 2022, le Thaï Boxing Show fait son grand retour le samedi 29 avril 2023 à Saint-Paul. Le rendez-vous est donné à 10h au gymnase de Plateau Caillou. L'entrée est à 10 € en gradin et 12 € autour du ring. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'organisation.

Au programme de ce gala international organisé par la Ligue Régionale de Muay Thaï AFMT :

1 Ceinture Nationale classe A chez les moins de 57 Kilos (Andrany Perrault vs M'baye Samb)

1 Superfight International féminin classe A (Brunella Araux vs Ranini Cundassawny)

1 Superfight International classe B (Niad Nassibou vs Shakil Jim Caullo)

8 Finales Régionales AFMT qualificatifs pour les championnats Nationaux.

Parmis les 10 rencontres programmées, nous retrouvons la revanche très attendue qui oppose Darren Lavielle, le vice-champion d'Europe de Muay Thaï 2023 à Romain Gauliris, le solide guerrier du sud qui est sur une série de 4 victoires internationales au Muay Thaï Grand Prix (MTGP).

Palmarès des têtes d'affiche :



- Mbaye Samb (Champion d'Afrique de Muay Thaï WBC)

- Ranini Cundassawmy (Multiple championne de Maurice, championne du Monde WMF 2017, 2018, 2019 de Muay Thaï)

- Brunella Araux (Championne de l'Océan Indien de Kick Boxing, double championne de France de Kick Boxing, Championne de - - - France de Muay Thaï, sélectionnée pour les championnats du Monde WBC à Venise en Italie)



- Darren Lavielle (Médaillé de bronze au championnat d'Europe de K1 Rules, double Champion de France et Vice-Champion d'Europe de Muay Thaï)

- Romain Gauliris (Champion National de Muay Thaï 2022)

- Niad Nassibou (Champion de France 2019)

- Lucas Trulès (Vainqueur de la Coupe de Thaïlande WBC 2023)

- Kenny Cerveaux (Champion de France de Muay Thaï 2023)

- Sébastien Aure (Vice-champion National de Muay Thaï 2022)