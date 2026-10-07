Archipéi : une 4e édition autour de l'architecture écologique

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, La Raffinerie organise le samedi 17 octobre 2026, de 14h à 22h à L’Hermitage, la 4e édition d’Archipéi. Une journée de rencontres consacrée, cette année, à l’architecture écologique. (Photo d'illustration)

Depuis plusieurs années, ces rendez-vous permettent d’explorer l’architecture au-delà du seul bâtiment : les usages, le paysage, les matériaux, le réemploi, les savoir-faire, mais aussi les manières d’habiter et de concevoir nos territoires insulaires. "Cette édition s’inscrit dans la continuité des liens construits avec les acteurs de l’architecture à La Réunion, mais aussi avec les architectes, paysagistes, étudiants, artistes, éditeurs et artisans invités au fil des projets", précisent les organisateurs dans un communiqué.

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, Archipéi réunira expositions, maquettes, éditions, ateliers de fabrication, conférences, visite du site, résidence Art × Architecture, présentation d’ouvrages et cinéma en plein air. Une journée pour croiser les regards et partager des expériences autour de façons plus sobres, attentives et situées de construire, fabriquer et habiter.

"Nous remercions chaleureusement la Direction des Affaires Culturelles de La Réunion (DAC), le Département de La Réunion et la Maison de l’architecture de La Réunion pour leur soutien et leur participation à cette édition, ainsi que tous les participant.es qui présenteront leurs travail".

- Demandez le programme -

14h – 18h :



• Stands & éditionsRencontre avec la Maison de l'architecture de la Réunion (La MAR), Ter’la Éditions, Vétyver Éditions et présentation de travaux étudiants de l’ENSA La Réunion.• Exposition des PFE nominés au PAR 2025/2026 (Prix d'Architecture de La Réunion)Présentation de maquettes et planches de projets de fin d’études nominés au Prix de l’Architecture Réunionnaise.• Résidence Art × ArchitectureExposition de Rumin Técher et Marion Labouré.

14h – 17h : Ateliers pratiques autour de l’architecture écologique

15h : Vernissage de l’exposition "33 m²" par Pandakroo

15h30 – 18h : Rencontres / mini conférence avec des architectes et paysagistes du PAR 2026 avec :

- Julien Gemehl, projet du Gîte du Volcan, Sainte Rose - Autonomie, réemploi, matériaux locaux - architecture bioclimatique

- Laurence Brégent, Extension du collège Gaston Crochet, La Plaine des Palmistes - architecture bioclimatique

- Véronique de Verdière, projet Belle Renaissance, Hermitage Les Bains - réhabilitation et ventilation naturelle

- Emmanuelle Wagner, Square de Lyon, Le Port - création d’un îlot de fraîcheur

- Laurent Perrin, projet Résidence Nésée, Saint Paul - architecture adapté au climat tropical.

- Rajh Sevagamy, Cité Kayamb, Saint-Louis - Chantiers participatifs et urbanisme transitoire.

• Square de Lyon, Le Port / Emmanuelle Wagner (Atelier AWE) : Extension du collège Gaston Crochet, La Plaine des Palmistes / Laurence Brégent (Zone UP) Cité Kayamb, Le Gol, Cité Kayamb, Saint-Louis / Rajh Sevagamy

17h : Visite de La Raffinerie autour de l’architecture écologique

18h30 : Présentation de la résidence Art × Architecture avec Rumin Técher et Marion Labouré

19h : Présentation démarche photographique autour du PAR 2026 avec Loris Gazut

19h45 : Présentation du livre "Sous le banian" Habitats écoresponsables d’Auroville avec Arnaud Jamet

20h30 : Projection du film "Des pieds et des mains". Une traversée du Sud de l’Inde à vélo, à la rencontre des artisans indiens. Un film d’Arnaud Jamet.