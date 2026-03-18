La Saline-les-Bains : l’association Sufrider organise un ramassage de mégots sur la plage

L’association Surfrider organise une opération de nettoyage de la plage de La Saline-les-Bains, ce samedi 21 mars 2026 à 11 heures. Objectif : ramasser les mégots qui polluent le littoral et risquent d’atterrir dans l’océan. Nous publions ci-dessous, le communiqué de l’association. (Photo d'illustration : D.R)

Avez-vous déjà eu l’impression, au moment de vous installer sous les filaos à l’Hermitage, de vous asseoir sur un cendrier géant ? C’est désagréable, n’est-ce pas ? Sans parler des effets néfastes sur la nature, l’océan et la vie marine !

Voilà pourquoi l’association Surfrider, qui agit pour la protection de l’océan, se mobilise ce samedi 21 mars. Le rendez-vous est donné devant La Varangue du Lagon à La Saline-les-Bains, à 11 h.

De là, armés du nécessaire de ramassage, nous cheminerons à l’ombre des filaos en direction de Saint Gilles.

Le but est de collecter et de compter ces déchets qui, malgré leur petite taille, constituent une source de pollution énorme.

- Un seul mégot peut mettre plus de 10 ans à se dégrader -

Un seul mégot contamine jusqu’à 500 litres d'eau, et il peut mettre plus de 10 ans à se dégrader ; le filtre, en acétate de cellulose (du plastique), se dégrade dans l'eau en micro et nanoparticules et libère dans l'océan plus de 2.500 substances chimiques toxiques (mercure, ammoniac, nicotine, plomb, arsenic) qui sont ingérés par les animaux marins.

Pourquoi compter les mégots ramassés ? Les données sont transférées à nos équipes "plaidoyer". qui agissent pour que la situation évolue. Notre action citoyenne relève de la science participative et sera aussi l’occasion de sensibiliser les passants. Les mégots seront recyclés localement par une entreprise Peï.

Alors venez nous rejoindre pour prendre soin, en toute convivialité, de cet océan qui nous offre tellement, et donc de nous-mêmes.