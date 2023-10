Saint-Paul : Jacqueline Teysseyre, 78 ans, retrouvée saine et sauve

Ce vendredi 27 octobre 2023 - après plus d'une journée d'inquiétude, Jacqueline Teysseyre, 78 ans, a été retrouvée saine et sauve. Elle était portée disparue depuis ce jeudi 26 octobre 2023. La vieille dame avait quitté son domicile de Saint-Paul entre 5h35 et 5h30.

Jacqueline Teysseyre portait un t-shirt blanc avec une forme de papillon de couleur rose, une jupe bleue, des sandales bleues ainsi qu'un sac en coton de couleur bleue.

Elle portait également un sweat gris.

La personne âgée mesure environ 1m69, porte les chevaux mi-long au carré gris, est mince et de tpye caucasienne.