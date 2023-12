Saint-Pierre : disparition inquiétante de Steven Carassou

Steven Emmanuel Carassou, né le 8 juillet 1998, a été vu pour la dernière fois ce dimanche 3 décembre 2023 à 19h30 au domicile de ses parents à Saint-Pierre. Le jeune homme de 25 ans est parti sans carte et sans téléphone. Le commissariat de la commune signale une disparition inquiétante.

Mesurant entre 1 mètre 65 et 70, Steven Carassou est mince, métissé clair, brun aux yeux bruns. Il a de la barbe et porte un jogging gris, un polo rouge bordeaux et a les pieds nus.

Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, veuillez contacter immédiatement le commissariat de Saint Pierre joignable au 0262 35 72 50 (service du quart la nuit / unité des atteintes aux personnes en journée).

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com