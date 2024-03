Saint-Pierre : première édition du "Trirun man - Edition Half Réunion"

Ce samedi 2 mars, l’association irunman reunion annonce organiser la première édition du "Trirun man - Edition Half Réunion". Cet événement sportif se tiendra le samedi 29 juin 2024, avec un départ prévu au lagon de Saint-Pierre et une arrivée à Bras-Panon. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo rb/www.imazpress.com)

Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de la toute première édition du "Trirun man - Edition Half Réunion", un événement sportif d'exception qui aura lieu le samedi 29 juin 2024. Organisée par l’association irunman reunion en partenariat avec bheecycles réunion et le club de triathlon de Bras Panon (CTBP), cette course promet une expérience inoubliable aux participants.



Les triathlètes auront l'occasion de relever un défi unique en parcourant un itinéraire à couper le souffle, débutant au lagon de Saint Pierre et se terminant à Bras Panon, en passant par la célèbre route des laves.

Cette aventure sportive mettra en valeur les paysages magnifiques et variés de La Réunion, offrant aux participants une expérience mémorable.



De grands noms du triathlon français ont reçu l’invitation ! Ouverture des inscriptions ici dès lundi 4 mars 2024 à 6h.