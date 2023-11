Saint-Pierre : un troisième rassemblement en faveur de la Palestine

Le collectif de l'association Réunion Palestine organise un nouveau rassemblement à Saint-Pierre le samedi 25 novembre 2023. Le rendez-vous est donné à 14 heures dans les jardins de la mairie pour un défilé dans les rues de la ville (photo : sly/www.imazpress.com)

C'est la troisième manifestation organisée par le collectif à La Réunion en faveur de la Palestine. Après le Port et Saint-Denis, la population est invitée à se rassembler cette fois-ci dans le sud.

"Nous, Réunion Palestine Solidarité, appelons à un rassemblement ce samedi 25 novembre à Saint-Pierre. D'autres mouvements nous suivent dans cette démarche, dont Le Mouvement pour la Paix qui se lie à notre organisation afin de faire front commun" indique le communiqué.

- Pour "un cessez le feu immédiat" -

Pour rappel, le tout premier rassemblement du 29 octobre au Port avait initialement été interdit sur décision du préfet avant que le tribunal administratif ne décide de suspendre l'arrêté préfectoral. Ce jour-là, plus de 500 personnes étaient finalement réunies.

"Une victoire" pour le collectif qui espère toujours "un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus et la décolonisation".

Un deuxième rassemblement s'était tenu le dimanche 12 novembre à Saint-Denis place Paul Vergès et ils étaient près de 200 à répondre à l'appel.

Younous Omarjee, député européen et membre de La France insoumise était pour l'occasion monté sur l'estrade. "Notre île se distingue des autres régions européennes et françaises par ses valeurs de paix, de respect et de dialogue entre les cultures et religions. Nous pouvons être fiers d'être réunionnais et nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne" avait-il lancé.

Ary Yee-Chong-Tchi-Kan était également sur place pour représenter le PCR aux côtés de Maurice Gironcel. Le PLR s'était quant à lui associé aux revendications portées par les manifestants qui exigaient un cessez-le-feu immédiat.

"La seule solution qui permettra une résolution durable du conflit est la reconnaissance de la convention de Genève, des accords d’Oslo et des résolutions de l’ONU pour la reconnaissance de l’état palestinien" a revendiqué Huguette Bello dans un communiqué.

