Saint-Pierre : elle sauve son mari d'une tentative de suicide, l'homme transféré aux urgences psychiatriques et placé en garde à vue

Ce samedi 16 mars 2024, "dans la matinée, une femme a sauvé son mari de 52 ans d'une tentative de suicide. Il ne supportait pas la séparation avec sa femme. La police et les secours ont été mobilisés. L'homme, transféré aux urgences psychiatriques, sera ensuite placé en garde à vue", selon les informations de nos confrères de Réunion la 1ère. "Si les secours et la police pensaient qu'il s'agissait d'une prise d'otage, ils se sont retrouvés face à un homme désespéré par l'annonce d'une séparation familiale". "Aucun blessé n'est à déplorer et aucun acte de violence n'a été commis", selon Réunion la 1ère (photos : www.imazpress.com)