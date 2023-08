Sainte-Marie : des parents manifestent contre l'augmentation des prix du périscolaire

Une trentaine de parents d'élèves ont manifesté ce lundi 28 août 2023 devant la mairie pour protester contre l'augmentation du coût du périscolaire. Des parents de plusieurs écoles primaires de la commune étaient présents, après avoir reçu la nouvelle grille tarifaire en fin de semaine précédente (Photo photo M/M /www.imazpress.com)

"Les années précédentes, plus nous avions d'enfants et plus le prix était dégressif, ce qui n'est plus le cas" regrette une mère de trois enfants scolarisés à l'école Desbassyns, présente devant la mairie. "Pour mes trois enfants, je dois payer 800 euros chaque mois pour le périscolaire. Qui peut se le permettre ? Pas grand monde malheureusement" souffle-t-elle.

Une situation qui met en difficulté plusieurs familles. "Vendredi nous avons tous reçu le mail de confirmation d'inscription avec les tarifs. On savait qu'il y allait avoir une augmentation, mais là ce n'est pas possible" s'indigne Marielle Bailly. "Je passe de 80 à 300 euros par mois, on ne sait pas du tout comment on va faire, surtout que nous avons reçu un ultimatum de paiement" dit-elle. "Depuis la rentrée, j'arrive 45 minutes en retard au travail tous les matins pour déposer mon enfant, et le soir son père essaie de survoler les bouchons pour arriver à l'heure" se plaint-elle. Ecoutez :

"On a aucune explication, c'est ce qui a provoqué ce rassemblement" explique Cynthia. "Les parents qui ont été acceptés ont cinq jours pour payer, qui peut s'organiser en cinq jour ?" s'interroge-t-elle.

"Le directeur général des services de la mairie nous a reçu mais il n'a pas pu nous donner d'élément pour expliquer l'augmentation des tarifs, c'est le CCAS qui fixe les prix" explique Marie Perrin, déléguée parents d'élève.

- La cantine aussi critiquée -

Autre point de discordre : la cantine. Depuis quelques années, des parents d'élèves se plaignent des quantités servies à leurs enfants. "Il y a beaucoup de cantines où il n'y a pas de dessert, pas assez en quantité...C'est un problème depuis les quatre dernières années. Depuis la rentrée, 600 enfants non-inscrits ont été accueillis à la cantine, ce qui veut dire que les derniers arrivés n'ont rien eu" dénonce Cynthia.

Si la situation devrait être régularisée la semaine prochaine, les parents s'inquiètent que leurs enfants ne mangent pas à leur faim.

Enfin, des problèmes de sécurité se poseraient dans certains établissements. "On nous répète qu'il y a peu de budget, on demande de la transparence pour savoir ce qui va être réparé ou non. Il y a des problèmes de rouille, de fuite d'eau, des élèves ont glissé et se sont blessés par problème de vétusté des lieux" dénonce Cynthia.

Contactée, la mairie n'a pour l'heure pas répondu à nos sollicitations.

