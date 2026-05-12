Salazie : 5.000 visiteurs se sont déplacés pour le festival Arléo

Le festival Arléo a tiré sa révérence après trois belles journées organisées dans le cirque de Salazie. Malgré la pluie battante ce samedi après-midi, 9 mai 2026, le public était au rendez-vous. "Nous sommes vraiment satisfaits. Nous avons accueilli plus de 5.000 visiteurs et, malgré la pluie, nous avons pu maintenir l’ensemble de la programmation", se félicitent les organisateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Arléo)

Habitants et amoureux de l’art ont répondu présents tout au long de l’événement, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Les visiteurs ont notamment pu découvrir les nombreuses créations des exposants ainsi que les réalisations issues des ateliers proposés pendant le festival.

"C’était particulièrement gratifiant de découvrir les créations des exposants et le résultat des ateliers", souligne Tanguy Sevat Denuet, directeur artistique du festival.

Un bilan positif partagé par Nathalie Thiaw-Kine, présidente de La Réunion des Talents : "C’était un vrai moment de partage. Les cinquante artistes présents étaient ravis d’avoir pu vivre cette expérience. Voir le sourire sur le visage des habitants était une belle récompense."