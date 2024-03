Salazie : un bureau de poste pour le village d'Hell-Bourg

Ce lundi 18 mars 2024, le nouvelle "Poste agence communale" ouvrira ses portes dans le village d'Hell-Bourg, situé dans le cirque de Salazie. La municipalité a sollicité La Poste afin de faire évoluer sa présence dans ce coin très touristique. La Poste sera située dans la mairie annexe d’Hell-Bourg au 23 rue du Général de Gaulle. Un distributeur automatique de billets sera également mis à disposition prochainement (Photo : sly/www.imazpress.com)

L'objectif des services de La Poste est "dans le respect de sa mission de service public d’aménagement du territoire, s’adapter aux nouveaux modes de vie des Salaziennes et Salaziens afin de garantir aux clients un accueil de proximité et de qualité", explique le service public dans un communiqué.

"La Poste Agence Communale" permet aux habitants d’Hell-Bourg, comme aux clients et touristes de passage, d’accéder aux services les plus courants de La Poste en toute confidentialité (courrier, colis) au sein même de la commune.



Pour toutes les opérations financières spécifiques, un conseiller bancaire se tient à la disposition de la clientèle sur rendez-vous au 36.39.

La Poste sera ouverture du lundi au jeudi de 08h00 à 16h00 et le vendredi de 08h00 à 15h00.

- Une solution gagnante pour chacun -

Son implantation au coeur de ce village et au sein même des locaux de la mairie va permettre aux habitants d’effectuer leurs opérations postales "dans un lieu pratique où ils accèdent en même temps à d’autres services municipaux".

"En optant pour ce type de partenariat, la municipalité maintient un service de proximité sur son territoire, contribuant ainsi à la vie locale. La Poste, quant à elle, garantit sa présence, conformément à sa mission d’aménagement du territoire et verse une indemnité mensuelle à la mairie", ajoute le communiqué.

- Le rôle de chacun -

La convention signée entre La Poste et la ville de Salazie fixe de manière contractuelle les engagements de chacun :

Le partenaire fixe les horaires d’ouverture du point de contact :

- Il est responsable de l’entretien des locaux ;

- Il s’engage à exécuter les prestations conformément à la formation et aux procédures postales, et notamment à appliquer les tarifs, le conditionnement des produits et les conditions de vente qui lui sont communiqués par La Poste ;

- Il s’engage sur le respect de la confidentialité des opérations et le respect des règles postales.

La Poste assure la formation des agents chargés de la gestion du point de contact :

- Elle fournit gratuitement tout le matériel nécessaire à son bon fonctionnement ;

- Elle conserve la responsabilité de tous les dommages ou accidents liés à l’activité postale, tant à l’égard de ses clients que de l’agent en charge du point de contact ;

- Le bureau d’attache apporte toute assistance technique et information nécessaires à l’agent.

