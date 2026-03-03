Salon de l'agriculture : mission accomplie pour les 12 jeunes du RSMA de La Réunion

Après dix jours intenses au Salon International de l’Agriculture, les 12 volontaires stagiaires du Régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA) de La Réunion rentrent dans l'île. Pour ces jeunes, cette mission à Paris marque un tournant décisif dans leur parcours professionnel. Nous publions ci-dessous le communiqué du RSMA.

Le rideau tombe sur l’édition 2026 du Salon International de l’Agriculture (SIA). Pour le RSMA de La Réunion, cette première participation, historique, s’avère un succès total. Pendant toute la durée de l’événement, 12 volontaires issus des filières agricole et agroalimentaire ont brillamment représenté l’île et mis en lumière l’action du RSMA-R au sein du Pavillon des Régions.

- Un défi de taille -

Pour la majorité de ces jeunes, ce projet représentait bien plus qu'une mission technique : c’était leur tout premier voyage en métropole.

Propulsés hors de leur zone de confort, les 12 volontaires stagiaires du RSMA de La Réunion ont fait preuve d’une aisance remarquable. Qu’il s’agisse de maîtriser les gestes techniques sous le regard des visiteurs ou de répondre avec aplomb aux sollicitations des médias, ils ont su se dépasser et se révéler, faisant la fierté de leurs encadrants ainsi que de l'ensemble du régiment.

Ce sentiment est pleinement partagé par la Région, le Département ainsi que par les 34 exposants réunionnais présents à leurs côtés : tous se sont dits impressionnés et particulièrement satisfaits du professionnalisme et de l'énergie déployés par les jeunes tout au long du salon. Ils ont été, durant dix jours, les visages d'une jeunesse réunionnaise motivée, ambitieuse, animée par l’envie de travailler et fière de ses racines.

- Un accélérateur de carrière grandeur nature -

Cette immersion au SIA 2026 n’a pas été une simple vitrine, mais un véritable tremplin pour leur employabilité. En côtoyant des experts du monde agricole, les stagiaires ont pu affiner leur projet professionnel. Les échanges directs avec des chefs d’entreprise, des entrepreneurs et des spécialistes du secteur leur ont permis d’appréhender concrètement les réalités du métier et de confirmer leur attrait pour les filières qui les passionnent.

Avec un taux d’insertion remarquable de 80 %, le RSMA-R démontre une fois encore que l’immersion professionnelle est le meilleur levier vers l’emploi. Ces 12 volontaires rentrent à La Réunion avec un atout majeur sur leur CV, une confiance renforcée et une expérience terrain que peu de jeunes candidats peuvent revendiquer.

Cette première participation du RSMA-R au Salon International de l’Agriculture s’inscrit dans le cadre des actions menées par le régiment à l’occasion des 65 ans du Service Militaire Adapté (SMA).

Depuis 1961, le régiment reste fidèle à sa mission : offrir aux jeunes les moyens de se dépasser et de tracer leur voie. Si le salon tire sa révérence, une nouvelle page s’écrit pour ces ambassadeurs. Portés par cette expérience humaine et professionnelle unique, ils sont désormais armés pour s’insérer sur le marché du travail local et y déployer leurs talents au service de l’économie réunionnaise.