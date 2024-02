Salon de l'Agriculture : Macron débat avec les agriculteurs, la colère ne retombe pas

[PHOTOS - VIDEO] Une inauguration entre heurts et tensions

Ce samedi 24 février 2024 s'est ouvert le 60ème Salon internationale de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Attisée par la présence d'Emmanuel Macron, la colère des agriculteurs a fait tourné au fiasco, le lancement de cette manifestation. Des heurts ont éclaté entre les planteurs et les forces de l'ordre, devant des animaux apeurés et un public empêché de circuler à sa guise dans les allées. Le président de la République a fini par improviser un débat avec des représentants des filières agricoles. Les échanges ont duré de plus de deux heures. Ils n'ont pas réussi à calmer la grande colère des agriculteurs (Photos : www.imazpress.com)

Il est 8 heures à Paris (11h à La Réunion), lorsque Emmanuel Macron arrive sur place. Une arrivée qui a attisé la colère des manifestants, postés devant les entrées du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles.

Les portes du palais des expositions ne s'ouvrent pas. Sans que l'on sache vraiment pourquoi. La grogne des agriculteurs monte d'un cran. Certains d'entre-eux finissent par escalader un portail et le font céder sous la poussée.

Des centaines de manifestants investissent le hall 1. Celui où se trouve le président de la République.

Des "Macron, démission", sont scandés. Les noms d'oiseaux fusent : "fumier" ou "menteur", comme les cris "barre-toi !". "Il n'est pas bienvenu dans le monde paysan", confie un agriculteur à Imaz Press.

Des heurts éclatent avec les forces de l'ordre. Des manifestants font reculer le cordon de sécurité.

Pour se dégager, les gendarmes font usage de gaz lacrymogènes. Une nouvelle "provocation" fusitgent des agriculteurs au micro des journalistes d'Imaz Press présents sur place.

Notre équipe a vécu en direct ces moments de tension.

Sous les huées et les sifflets – sous une très forte escorte de sécurité –, Emmanuel Macron fini par entamer un débat avec les agriculteurs. À l'issue de ce débat, deux salles, deux ambiances au cœur de la porte de Versailles.

"Il faut sauver le salon" lance le chef de l'Etat. "Il y a une solution, que vous vous en alliez" lui rétorque un producteur... Le président n'a pas vraiment répondu.

Dans les allées du Salon, les forces de l'ordre sont partout, du jamais vu. Trois personnes ont été interpellées pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, selon le parquet de Paris, puis relâchées; elles seront convoquées ultérieurement.

- Après les huées, des annonces -

Au cours du débat avec les représentants des filières agricoles, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces qui restent à préciser.

Il est question de la création d'un "prix plancher" pour mieux rémunérer les agriculteurs, d'un recensement des exploitations nécessitant des aides de trésorerie d'urgence, et de l'inscription dans la loi que l'agriculture et l'alimentation sont d'"un intérêt général majeur de la nation française."

Plusieurs agriculteurs ont pris la parole à tour de rôle face à Emmanuel Macron et la ministre déléguée à l’agriculture, Agnès Pannier-Runacher, réclamant des "engagements" de la part de l’exécutif.

Accoudé sur une table mange-debout, le président a recueilli leurs doléances sur les revenus, les contrôles, les pesticides ou les aides financières. Un format loin du grand débat avec des ONG et des représentants des paysans bio un temps imaginé par l'Elysée.

"Je préfère toujours le dialogue à la confrontation", a asséné le chef de l'État. "Je suis en train de vous dire que le boulot est fait sur le terrain, on a repris les copies, on est en train de faire toute la simplification", a-t-il défendu.

"Tant que ce n'est pas concrétisé dans les cours de ferme, on sera sur votre dos", lui a répondu un agriculteur.

"Vous l'avez écouté ? Il ne laisse pas parler les agriculteurs, il coupe la parole, il tutoie... On n'est pas des copains, ça ne se fait pas. On souhaite qu'il parte", dit à l'AFP un agriculteur de l'Oise, Eric Labarre, adhérent FNSEA.

"Il ne faut pas dresser un portrait catastrophiste de notre agriculture", a tenté d'insister Emmanuel Macron, pour qui la "ferme France reste forte, elle produit".

- Rendez-vous dans trois semaines -

Il a fini par donner rendez-vous aux représentants syndicaux d'ici trois semaines, après le Salon, qui durera jusqu'au 3 mars.

Mais en cette période, les agriculteurs seront en train de préparer leurs champs pour le printemps, alors que le salon a lieu traditionnellement au cœur de l'hiver, quand les champs requièrent moins de travail.

Quand le chef de l’État recevra les syndicats à l’Élysée, les agriculteurs pourront passer moins de temps en dehors de leur ferme, relèvent des observateurs.

Emmanuel Macron a répété que le gouvernement avait pris 62 engagements en réponse au mouvement qui a explosé le 18 janvier et a fait plusieurs annonces, dont la création d'un "prix plancher" pour mieux rémunérer les agriculteurs, un recensement des exploitations nécessitant des aides de trésorerie d'urgence, et l'inscription dans la loi que l'agriculture et l'alimentation était "un intérêt général majeur de la nation française".

- Un Salon ouvert dans la douleur -

- Le Village Réunion un temps inaccessible -

Dans la matinée, avec plus d'une heure et demie de retard, le Salon de l'Agriculture a finalement pu ouvrir ses portes.

Toutefois, dans le pavillon 1 - où vaches, cochons et chèvres sont exposés, est resté fermé au grand public le temps que la situation s'apaise.

Dans la matinée, le village Réunion – un temps inaccessible – a pu ouvrir ses portes au public. Au "Village Réunion" du Conseil départemental - 800 m2 organisés en 7 îlots qui accueillent 37 exposants à l'étage du Hall 5.2.

La tension est retombée en milieu de journée. Emmanuel Macron a pu déambuler dans les différentes allées du Salon. Il y aura passé plus de 12 heures... Sans vraiment réussir à éteindre la colère des agriculteurs.

