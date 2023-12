Il fait beau et chaud ce samedi 16 décembre 2023. Matante Rosina voit quelques nuages dans l'est mais ils ne sont que se promener. Ils se développent dans l'après-midi, comme d'habitude sur les pentes de l'île. Il est possible de sentir quelques petites gouttes de pluie qui serviront à nous rafraichir un peu. Sur les côtes de l'île, il est prévu du beau temps pour toute la journée. (photo rb/www.imazpress.com)