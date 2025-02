Santé : un concours de scénario de bande dessinée pour promouvoir la vaccination contre le papillomavirus

L'Agence régionale de santé, en partenariat avec l'ARS et des médecins du CHU de La Réunion, lancent un concours de scénario de bande dessinée destiné aux collégiens de l'île. L'objectif, créer un moyen ludique et engageant pour inciter les enfants à se faire vacciner contre le papillomavirus. À La Réunion, seulement 14,1 % des collégiens sont vaccinés (Photo : www.imazpress.com)

Initié par le Docteur Phuong Lien Tran, gynécologue obstétricienne au CHU Sud Réunion et présidente du concours de scénario de bande dessinée, ce concours pourrait être une opportunité pour les élèves d'exprimer leur créativité tout en participant à une action de santé publique essentielle.

- Un concours pour sensibiliser au papillomavirus -

Tu es collégien(ne) et passionné(e) par l’écriture et l’univers de la bande dessinée ? Voici ta chance de t’exprimer et de participer à une initiative importante pour la santé publique !

Le papillomavirus (HPV) est une infection fréquente, mais la vaccination permet de se protéger efficacement. Pour sensibiliser tes camarades et ton entourage, nous te proposons de participer à notre concours d’écriture de scénario de bande dessinée.

Ta mission :

Écris un scénario original et créatif pour une bande dessinée qui promeut la vaccination contre le papillomavirus. Que ton histoire soit humoristique, éducative, émotive ou inspirante, nous voulons découvrir ton talent et ta vision pour encourager la prévention !

Modalités du concours :

- Concours ouvert à tous les collégiens (de la 6e à la 3e).

- Tu peux te faire aider par tes parents

- Le scénario doit être rédigé en français.

- Il doit contenir un message clair sur l’importance de la vaccination contre le papillomavirus.

- La longueur maximale du scénario est de 5 pages.

Critères de sélection :

- Originalité et créativité de l’histoire.

- Pertinence du message de prévention.

- Clarté du scénario pour une adaptation en bande dessinée.

Récompenses :

- 1er prix : Une tablette + publication du scénario en format bande dessinée

- 2e et 3e prix : Bon d’achat de 100€ en librairie

Date limite de soumission :

Les scénarios doivent être envoyés avant le 1e mai 2025 à l’adresse suivante : bd.hpv.974@gmail.com

- Seuls 14 % des collégiens sont vaccinés à La Réunion -

Il faut savoir que le papillomavirus est responsable de plusieurs cancers graves, notamment du col de l'utérus, du vagin, de la vulve, du pénis et de la gorge. La vaccination contre le papillomavirus constitue le moyen de prévention le plus efficace pour réduire les décès causés par ces cancers.

Cependant, malgré la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus, déployée dans les établissements scolaires depuis un an et demi, le taux de vaccination à La Réunion reste alarmant.

Actuellement, seulement 14,1 % des collégiens sont vaccinés, et en décembre 2024, moins de 7 % des élèves de 5e avaient reçu leur dose de vaccin. Face à ce constat, il est crucial de redoubler d'efforts pour sensibiliser les jeunes et leurs familles à l'importance de la vaccination.

