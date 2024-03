Semaine des métiers du tourisme : une quarantaine d’évènements labellisés à La Réunion

Pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique via la DGE (la direction générale des entreprises), la semaine des métiers du tourisme est organisée du 18 au 24 mars 2024. Tous les acteurs de l’écosystème touristique : institutionnels, entreprises, fédérations, associations, établissements scolaires et de formation sont invités à ouvrir leurs portes au grand public à l’occasion de la 2ème édition de la Semaine des métiers du tourisme (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Ce rendez-vous est l’occasion de :

- mettre en lumière le secteur touristique ;

- susciter des vocations ;

- recruter les futurs talents qui feront prospérer ce secteur.

Pour rappel, vous avez jusqu’au 15 mars 2024 pour labelliser votre évènement sur ce lien.