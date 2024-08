Semaine européenne du développement durable : les inscriptions sont ouvertes

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) aura lieu du 18 septembre au 8 octobre 2024. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Vous êtes une collectivité, une association, une école, une entreprise, ou un groupe de citoyens ? Vous souhaitez vous mobiliser autour d’actions en faveur du développement durable ? Enregistrez votre évènement dès aujourd’hui pour lui donner de la visibilité à l’échelle de l’Europe. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD) est un temps fort, organisé tous les ans, pour promouvoir des actions en faveur d’un avenir responsable et durable. Elle a notamment pour objectif de sensibiliser le public aux 17 ODD de l’Agenda 2030, qui visent à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité de tous d’ici 2030.

Tous les acteurs – associations, entreprises, citoyens, établissements scolaires... - sont invités à organiser et partager des actions durant cette période phare. Tous les formats sont possibles : expositions, conférences, débats, projections de film, ateliers, visites...

Cette année, les objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 sont au cœur des enjeux de la semaine européenne du développement durable.

L’inscription des projets est ouverte à tous les champs du développement durable, dont l’objectif est de mobiliser le plus grand nombre d’acteurs du monde économique, social et environnemental, dans la mise en œuvre de projets répondant aux principes du développement durable.

La SEDD 2024 sera la vitrine des 17 ODD de l’Agenda 2030. Elle vise à sensibiliser et à encourager des engagements concrets en lien avec les enjeux du territoire, sans thématique particulière, laissant libre cours à toutes les initiatives s’inscrivant dans le développement durable, au travers de manifestations diverses.

- Comment participer ? -

- Concevez et organisez votre événement,

- Enregistrez-le sur l’espace dédié,

- Communiquez sur votre évènement sur ce lien

Profitez de la notoriété de la SEDD pour encourager les participants à venir nombreux découvrir et s’approprier de nouvelles pratiques de vie, plus justes et durables !