Dernière semaine de sensibilisation au recyclage et à la pollution plastique pour les jeunes élèves de l’île

Depuis plusieurs mois, les ateliers de recyclage créatif organisés par l’association "Recycler en s’amusant" ont permis à de nombreux élèves réunionnais de se sensibiliser aux enjeux environnementaux. Cette dernière semaine d’intervention a marqué un point d’orgue avec des animations organisées à Kélonia et au siège d’Air Austral. (Photo : Association Recycler en s’amusant)

Les ateliers se sont déroulés à Kélonia, l’Observatoire des tortues marines, en partenariat avec la Réunion des musées régionaux (RMR). Les bénévoles de l’association ont accompagné des élèves de plusieurs établissements scolaires dans la création d’œuvres en bouchons de plastique.

Un travail réalisé en récompense des collectes de déchets plastiques qu’ils avaient menées entre septembre et décembre dernier. À ce jour, ces opérations ont permis de récupérer 421 kg de déchets plastiques et plus de 100 kg de bouchons.

Une fresque de 5,70 mètres a par ailleurs été installée à Kélonia le vendredi 14 février 2025.

- Un atelier spécial chez Air Austral -

Un atelier spécial s’est en outre tenu le mercredi 12 février au siège d’Air Austral à Sainte-Marie. Destiné aux enfants de l’association 1000 sourires, il a permis de les sensibiliser aux effets de la pollution plastique à travers la réalisation d’une œuvre en forme d’avion, conçue à partir de bouchons recyclés.

- Un engagement collectif pour l’environnement -

Ce projet a été rendu possible grâce à la mobilisation des élèves, des enseignants et des partenaires impliqués. Air Austral s’engage par ailleurs à transporter les bouchons collectés vers la métropole afin qu’ils puissent être transformés en nouvelles œuvres.

