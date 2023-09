Si l'épidémie de grippe est terminée, les cas de gastro-entérite augmentent

Ce vendredi 1er septembre, Santé publique France a dévoilé son point épidémiologique pour la semaine du 2& au 27 août 2023. Ce qu'il faut retenir, c'est que La Réunion n’est plus en épidémie de grippe. Toutefois, on note une forte hausse des passages aux urgences pour motif de gastro-entérite, principalement chez les enfants de moins de 5 ans (Photo : rb/www.imazpress.com)

En S34, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal enregistrait une hausse modérée avec 15 passages en S34 contre 12 passages en S33. Les hospitalisations étaient également à la hausse avec 4 hospitalisations vs 1 en S33.

La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible et inférieure à 1 % sur les quatre dernières semaines.

Avec la fin de l’épidémie de grippe, la surveillance virologique identifie une circulation majoritaire de grippe de type A(H3N2).

Le taux de positivité était stable en S34 avec 16% des tests positifs à la grippe en S34 contre 17% en S33.

La Réunion n’est pas dans un contexte d’épidémie de grippe.

En médecine de ville, la part d’activité pour infections respiratoires aigües (IRA) était en diminution avec 3,5% de l’activité totale en S34 contre 4,2% en S33, restant au dessus de la moyenne 2013-2022.

- Gastro -

En S34, le nombre de passages aux urgences pour motif de gastro-entérite tous âges était en forte augmentation (+81%) avec 98

passages contre 54 la semaine précédente probablement en lien avec la rentrés scolaire. Le nombre d’hospitalisations était également en augmentation avec 14 hospitalisations en S34 vs 6 la semaine précédente.

Les passages aux urgences pour motif de gastro-entérite chez les enfants de moins de 5 ans étaient aussi en forte augmentation (n=51) comparés à la semaine précédente (n=20). Les hospitalisations après passage étaient également à la hausse en S34 avec 8 hospitalisations vs 3 en S33.

En S34, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était de 12,8% vs 5,7% la semaine précédente.

- Covid 19 -

Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID-19 était à la hausse avec 9 passages en S34 contre 3 la semaine

précédente.

Malgré cette hausse, aucun passage aux urgences pour un motif de COVID-19 n’a été suivi d’une hospitalisation en S34. En S33, une

seule hospitalisation après un passage aux urgences a été enregistré comme en S32.

- Mortalité toute cause -

En S32, le nombre de décès observé, tous âges et toutes causes (n=109), était en augmentation en comparaison à la S31 et était au niveau du nombre de décès attendu (n=110).

Chez les moins de 15 ans, 1 décès a été observé vs 2 attendus, et restait stable comparé à la semaine précédente (1 observé).

Chez les plus de 65 ans, en S32, 84 décès ont été observés vs 82 attendus. Ce chiffre était en augmentation comparé à la S31. Les décès observés en S31 étaient au nombre de 79. Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n’a été observé depuis la semaine 33-2022 (du 08 au 14 août 2022) à La Réunion.

- Broncholite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en forte augmentation avec 20 passages aux urgences en S34 comparés à 8 passages en S33.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était également en augmentation en S34 avec 6 hospitalisations contre 3 hospitalisations en S33 (Table 1).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 8,7% en S34 contre 3,8% en S33.

Concernant la surveillance virologique, en S34 comme en S33, aucun prélèvement VRS n’a été identifié. La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite.

