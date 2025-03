Sidaction 2025 : des collectes de fonds sur toute l'île

L’association réunionnaise de prévention des risques liés à la sexualité et aux harcèlements (ARPSH), engagée depuis 2012, et ses partenaires se mobilisent pour le Sidaction afin de collecter un maximum de fonds et ainsi se rapprocher d’un monde sans Sida. Du 21 au 23 mars 2025, plusieurs points de collecte seront mis en place à travers l’île, notamment à Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-André, Saint-Benoît et Saint-Pierre. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à Sidaction. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Comme chaque année, le Sidaction collecte des fonds essentiels pour la lutte contre le Sida.

Ces dons permettent de :

- Financer la recherche scientifique pour avancer vers un traitement définitif.

- Soutenir les projets associatifs de prévention et d’accompagnement des patients.

- Répondre aux besoins les plus urgents dans les pays en voie de développement.

Les objectifs sont : sensibiliser les Réunionnais et encourager la solidarité et la générosité. Pour cela, plusieurs collectes seront organisées.

Voici les dates et lieux des collectes :

Vendredi 21 mars 2025 de 08 h à 12 h :

- Nord à Saint-Denis : marché forain des Camélias

- Ouest à Saint-Paul : marché forain

Samedi 22 mars 2025 :

- Nord et Est : Run Market du Chaudron et Saint-André de 11 h à 18 h

- Est à Saint-Benoît : La place du marché couvert et à l’extérieur de 08 h à 12 h

- Sud à Saint-Pierre : Centre-ville de 08 h à 16 h