Signature d'une convention partenariale pour renforcer l'emploi à domicile à La Réunion

La Fepem (Fédération des particuliers employeurs) et la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale) Réunion ont signé le 13 février dernier une convention de partenariat lors de la conférence des partenaires "l'emploi à domicile, au plus près des Réunionnais". Le but de ce partenariat est d'informer au mieux les employeurs et les salariés du secteur de l'aide à domicile sur leurs droits, leurs devoirs, etc. Cet événement a également été l'occasion de présenter le nouveau portail France Emploi Domicile. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : Fepem, CGSS)

Cette conférence, qui s'est tenue au Village by CA à Saint Denis, a réuni un ensemble de partenaires et acteurs locaux engagés dans le soutien à l'emploi à domicile.

Dans ce contexte, la Fepem et la CGSS Réunion ont décidé de formaliser, via cette convention, un cadre de travail commun visant à renforcer l'information des (futurs) particuliers employeurs et des salariés des particuliers employeurs sur leurs droits, devoirs et obligations légales et conventionnelles, sur les dispositifs déclaratifs simplifiés ainsi que sur l’offre des deux partenaires.

Cette convention s'inscrit dans une démarche globale de soutien à l'emploi à domicile à La Réunion et renforce l'engagement des deux organisations en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la protection sociale des travailleurs et des particuliers employeurs sur l'île.