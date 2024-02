Soirée porte ouverte de l'IAE ce jeudi 29 février

Ce jeudi 29 février 2024, l'Université de La Réunion ouvre les portes de son école de management IAE de 17h00 à 20h00. L'occasion pour les étudiants, parents et professionnels d'échanger et de visiter les locaux situés dans le centre historique de Saint-Denis (Photo : www.imazpress.com)

Le public pourra découvrir 20 cursus répartis sur le campus allant de la dernière année de licence jusqu’au doctorat, couvrant plusieurs spécialités de management (comptabilité finance, marketing, distribution et ressources humaines) ou des secteurs d’activités (tourisme, santé et Economie Sociale et Solidaire).

En plus des stands dédiés aux formations, un espace dédié à l’alternance permettra d’obtenir des informations sur les contrats d’alternance et d’être accompagné dans sa recherche d’entreprise. Les professionnels souhaitant reprendre des études en cours du soir pourront bénéficier d’entretiens personnalisés et de renseignements sur les différents dispositifs de financement de la formation continue.