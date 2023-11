Ce jeudi 30 novembre 2023, Matante Rosina prend son café dans son jardin et profite du beau temps. Pour elle, sur la côte, le beau temps va durer toute la journée mais dans les Hauts, les nuages s'invitent. Ils pourraient laisser échapper de bonnes averses sur les plus hauts sommets. Il va faire un peu plus chaud aujourd'hui. (photo rb/www.imazpress.com)