Matante Rosina prend son parapluie, pas contre la pluie mais pour se protéger du soleil ce mercredi 1er novembre 2023 pour se rendre au cimetière et déposer ses fleurs ce matin. Au fil des heures, les nuages vont faire leur apparition à l'intérieur des terres. Quelques petites farines de pluie pourraient s'en échapper. Pour notre plus grand bonheur, le vent a décidé de souffler un peu aujourd'hui, surtout dans l'est. (photo rb/www.imazpress.com)